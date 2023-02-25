Bakan Bozdağ’dan önemli açıklama: İsias Otel’de gizlilik kararı yok

GİZLİLİK KARARI YOK!

İsias Otel'de ölen sporcularımızla ilgili gizlilik kararı verildiğine ilişkin yalan bir haber var. Gizlilik kararı verilen herhangi bir soruşturma yok. Böyle bir karar talebi de savcılık tarafından yapılmadı.

Özellikle depremin ortaya çıkardığı sonuçlar bizim mevzuatlarımızı gözden geçirmemize neden oldu. İşlenen suçlar ve diğer suçlar da içinde olmak üzere yeni bir hazırlık içerisindeyiz.