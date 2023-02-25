Bakan Bozdağ’dan önemli açıklama: İsias Otel’de gizlilik kararı yok

Son dakika haberi...Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, İsias otel soruşturması dahil olmak üzere deprem bölgesindeki hiçbir soruşturmada gizlilik kararın bulunmadığını açıkladı.
Bakan Bozdağ'ın açıklamalarından satır başları:
Depremde yıkılan binalarla ilgili soruşturmada 7 bin 598 müstakil binada delil tespiti tamamlandı, 612 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı, 184'ü tutuklandı. 71 kişi hakkında yakalama kararı verildi.
GİZLİLİK KARARI YOK!
İsias Otel'de ölen sporcularımızla ilgili gizlilik kararı verildiğine ilişkin yalan bir haber var. Gizlilik kararı verilen herhangi bir soruşturma yok. Böyle bir karar talebi de savcılık tarafından yapılmadı.
Özellikle depremin ortaya çıkardığı sonuçlar bizim mevzuatlarımızı gözden geçirmemize neden oldu. İşlenen suçlar ve diğer suçlar da içinde olmak üzere yeni bir hazırlık içerisindeyiz.