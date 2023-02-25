Bir oğlumu terör bir oğlum ve torunumu deprem aldı

Asrın felaketi olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli iki depremde binlerce ocak söndü. Genç, yaşlı, çocuk binlerce kişi depremde hayatını kaybederken sağ kalanlar ise en büyük yarayı aldı. Kahramanmaraş'ı vuran iki depremden şehit ailesi Zekiye (52) ve Hüseyin Akdere (55) ile kızları Büşra (24) sağ kurtuldu. Ağır hasarlı evlerinden çıkar çıkmaz oğulları Remzi Akdere'nin (33) evine giden çift, karşılarında enkaz buldu.Enkazdan gelini ve 7 aylık torunlarını madencilerin yardımıyla çıkaran Akdere çifti, oğulları Remzi ile şehidin adını verdikleri torunları Hakan Emir'in ise hayatını kaybettiklerini öğrendiler. Yaşadığı acıyı kaldığı AFAD çadırında SABAH'a anlatan şehit annesi Zekiye Akdere; "Ben oğlum Hakan'ı 7 yıl önce şehit verdim. Diğer oğlum Remzi ile avunuyordum. Ancak depremde oğlumun evi yerle bir oldu. Madencilerin desteğiyle gelinim Tuğba ile 7 aylık Yavuz Selim enkazdan sağ çıkarıldı.Ama oğlum Remzi ile torunum Hakan Emir (5) hayatlarını kaybetti. Torunuma enkaz başında son bir kez sarıldım. Kucaklayıp onu sardım ve öptüm" dedi. Şehit oğlu Hakan Akdere'nin eşi ve oğlunun Kayseri'de yaşadığı için depremden etkilenmediklerini belirten şehit annesi Zekiye Akdere, "Evlatlarım geride bana bu iki gülü bıraktılar. Koklayıp hayata tutunayım diye" şeklinde konuştu.