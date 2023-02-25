Hablemitoğlu suikastında yeni deliller çıktı

Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu'nun öldürülmesiyle ilgili, aralarında FETÖ/ PDY elebaşı Fetullah Gülen'in de bulunduğu 10 sanığın yargılandığı davada 6 sanığın tutukluluk hallerinin devamına karar verildi. Ankara 28. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın dünkü duruşmasında, suikastın tetikçisi olduğu iddia edilen sanık emekli albay Ahmet Tarkan Mumcuoğlu'nun KKTC üzerinden Türkiye'ye sahte pasaportla giriş yapmış olabileceğine dikkat çeken savcı, cinayetten yaklaşık 2 saat sonra davanın firari sanığı FETÖ'nün sözde 'Türkiye imamı' Mustafa Özcan'ın KKTC'den arandığına ilişkin yeni deliller bulunduğunu aktardı. Mahkeme heyeti, delillerin tamamının toplanmamış olması, tanıkların dinlenmemiş olması ve kaçma şüphesi nedeniyle bu aşamada adli kontrol şartının yetersiz kalacağı gerekçesiyle aralarında Enver Altaylı ve Levent Göktaş'ın da bulunduğu 6 sanığın tutukluluk hallerinin devamına hükmetti. Duruşma 15 Mayıs'a ertelendi.