Mahkemeden de ödül gibi ceza aldılar

TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi Yönetim Kurulu'nun 7 üyesi ile ilgili, "Terör örgütü propagandası yapmak" suçlamasıyla açılan davanın Ankara 25. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmasında karar çıktı. 29 Eylül 2021'de "Koruma Alanında Emre Madran Basın Ödülleri" töreninde, örgüt üyesi Güler Yıldız Bastion'a "Uluslararası Televizyon Haberciliği" alanında ödül verilen odanın üyeleri ile ilgili kamuoyunda büyük tepki oluşmuş ve soruşturma açılmıştı. Ankara 25. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki karar duruşmasında tutuksuz sanıklar Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, yönetim kurulu üyeleri Ece Yoltay, Muteber Osmanpaşaoğlu, Nihal Evirgen Kabal 1 yıl 8 ay hapis cezası aldı. Sanıklardan Tuğba Arslan Konak ve Mustafa Özgür Bayramoğlu beraat etti. Sanık Ünal Kara hakkında herhangi bir karar açıklamayan mahkeme, hapis cezası verilen sanıkların hakkındaki hükmü erteledi.