Nobel Enstitüsü listeyi açıkladı Başkan Erdoğan resmen aday

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş sürecinde üstlendiği arabuluculuk rolü ve tahıl koridorunun açılmasıyla uluslararası gıda krizinin önüne geçilmesini sağlayan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Nobel Barış Ödülü'ne resmen aday gösterildi. Nobel Enstitüsü'nün aday listesinde Ukrayna lideri Volodimir Zelenski, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rus muhalif siyasetçi Aleksey Navalni gibi isimler de yer alıyor.Bu yıl ödül için 10 Aralık'ta Norveç'in başkenti Oslo'da tören düzenlenecek. Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterilen isimler, aday gösteren kurumun inisiyatifi dışında 50 yıl boyunca gizli tutuluyor. Bu nedenle 212 kişi ve 93 kurumdan oluşan 305 adayın tamamı kamuoyuyla paylaşılmadı. Ödülü geçen yıl Belaruslu insan hakları savunucusu Ales Bialiatski, Ukraynalı insan hakları örgütü Center for Civil Liberties ve Rus insan hakları örgütü Memorial birlikte almıştı.