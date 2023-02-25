Okçular Vakfı’ndan 100 çadırlık otağ yurdu

TÜGVA (Türkiye Gençlik Vakfı) Yüksek İstişare Kurulu üyesi ve Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Bilal Erdoğan, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde bulunan çadırkkentteki vatandaşları ve çocukları ziyaret etti. Bölgede bulunan ASKON yardım ekiplerine kolaylıklar dileyen Erdoğan'a eşi ve bölgeye koordinatör vali olarak görevlendirilen Kırıkkale Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu da eşlik etti. Çadır kent içerisine kurulan oyun çadırında çocuklar ile bir araya gelen Bilal Erdoğan sohbet edip oyun oynadı. Bilal Erdoğan ayrıca Okçular Vakfı tarafından Pazarcık'ta kurulumuna başlanan otağ yurdunu da Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı ile birlikte gezdi. Okçular Vakfı tarafından bölgeye kurulan 100 çadır tamamlandığında depremzedelere hizmet edecek.