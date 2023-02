Putin ve Zelenski ile kritik görüşme

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski ile telefonda görüştü. İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Erdoğan ile Putin'in görüşmesinde, Türkiye'de yaşanan depremler ve birinci yılını dolduran Rusya-Ukrayna Savaşı'na dair gelişmeler ele alındı.Erdoğan, deprem dolayısıyla sergilediği dayanışma için Putin'e teşekkür etti. Rusya-Ukrayna Savaşı'nda daha fazla can kaybı ve yıkım yaşanmadan adil bir barış tesis edilmesi gerektiğini belirten Erdoğan, İstanbul'da varılan mutabakatın tekrar canlandırılmasını samimiyetle istediklerini, bu konuda her türlü katkıyı vermeye hazır olduklarını ifade etti. Erdoğan ile Zelenski'nin görüşmesinin gündemini de asrın felaketi ile Rusya-Ukrayna Savaşı oluşturdu. Deprem dolayısıyla Türkiye ile dayanışma gösteren Zelenski'ye teşekkür eden Erdoğan, bir yılı dolduran savaşta ateşkes ve müzakerelere dayalı çözümün inşası ile barışın şekillendirilmesi noktasında ellerinden gelen her türlü katkıyı temine hazır olduklarını vurguladı.Öte yandan Başkan Erdoğan, dün Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'la da videokonferans görüşmesi gerçekleştirdi. Macron, Türkiye'de yaşanan depremler nedeniyle "geçmiş olsun" dileklerini iletti. Erdoğan da bu süreçte Fransa'nın sergilediği destek ve dayanışma için teşekkür etti. Görüşmede, Türkiye-Fransa ilişkilerine dair hususlar da ele alındı.Başkan Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi'nin Boşnak üyesi Denis Becirovic, Hırvat üyesi Zeljko Komsic ve Sırp üyesi Zeljka Cvijanovic ile dün İstanbul'da bir araya geldi. Kabul, Vahdettin Köşkü'nde basına kapalı gerçekleşti.