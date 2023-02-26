Bakan Özer: Çocuklarımız prefabrik okulda eğitimlerini sürdürüyor

Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Özer, deprem bölgesinde incelemelerde bulundu.

Beydağı Geçici Barınma Merkezi'ni ziyaret eden Özer, "Malatya Beydağı'nda tüm konteyner ve okulumuzdaki tüm sınıflarımıza 1000 adet televizyon kurulumunu gerçekleştirdik. Çocuklarımız kurduğumuz prefabrik okulda eğitimlerini sürdürürken konteynerlerde TRT EBA içeriklerini izliyor. Evlatlarımızın her daim yanında olacağız." ifadelerini kullandı.

TRT EBA'YI İZLEMEYİ İHMAL ETMEYİN

Afetzedelerle sohbet ederek, isteklerini soran Özer, öğrencilere "Oyunlar oynayıp çizgi film izlerken bir taraftan da burada kurduğumuz prefabrik okula gidip eğitiminizi sürdürmeyi, TRT EBA'yı izlemeyi ihmal etmeyin." dedi.