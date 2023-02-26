CHP’li meclis üyesine kıyak ihale

Mersin Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı'nın 'Dijital Elektronik Kütüphane Uygulama Geliştirme ve Abonelik Hizmet Alımı' ihalesi, geçen kasım ayında CHP'li Mezitli Belediyesi Meclis Üyesi Doğu Tekçe'ye ait olan firmaya verildi. İhalenin o dönem henüz 6 ay önce kurulduğu iddia edilen Tekçe'ye ait gıda ve organizasyon firmasına yaklaşık 2 milyon TL'ye verildiği ortaya çıktı. Başka bir belediye söz konusu ihalenin bir benzerini 200 bin lira- YA ihale ederken, CHP'li Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin bu rakamın tam 10 katını ödediği öne sürüldü.Öte yandan Mezitli Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü'nde de görev aldığı sosyal medya hesabında yazan Doğu Tekçe'nin nişan yüzüğünü, ihaleyi veren Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in taktığı ortaya çıktı.