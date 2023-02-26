First Lady’den depremzedeye ziyaret

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, depremde yerle bir olan Gaziantep'in Nurdağı ve İslahiye ilçesini ziyaret ederek depremzedelerle buluştu. Gaziantep'e BM Habitat İcra Direktörü Mohd Sharif ile birlikte gelen Emine Erdoğan, daha sonra Nurdağı ilçesine geçerek depremzedeler için kurulan konteyner kenti ziyaret etti. Konteynerlerde barınan Süleyman Atmaca ve Hidayet Bahar ile görüşen Erdoğan, geçmiş olsun dileklerini iletti.Daha sonra İslahiye ilçesine geçen Emine Erdoğan burada Kalyon Holding tarafından kurulan 3 bin kişinin yaşadığı Kalyon Konteyner Kenti'ni ziyaret ederek depremzedelerle görüştü. Emine Erdoğan, "Çok zor günler geçiriyoruz. Bunları hep birlikte aşacağız. Bir sene içinde kalıcı evlerimizi yapacağız" dedi. Erdoğan ve Sharif, Kalyon Konteyner Kent'te çocuklarla sohbet etti. Kendilerine top uzatan gençlerle voleybol oynadı. Kalyon Konteyner Kent 10 gün gibi kısa sürede tamamlandı. İçinde banyo-tuvaletleri de bulunan konteynerlerdeki televizyon, buzdolabı, ranza yatak gibi tüm eşyalar da Kalyon Holding tarafından karşılandı.