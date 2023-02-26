Gardaşımla omuz omuza

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, asrın deprem felaketi nedeniyle dün Türkiye'ye taziye ve destek ziyaretinde bulundu. Başkan Erdoğan, Aliyev'i Vahdettin Köşkü'nde ağırladı. Görüşme basına kapalı yapıldı.6 Şubat depreminin ardından Türkiye'ye ilk yardıma koşan ülkelerden biri olan Azerbaycan'ın askeri ve sivil ekiplerinin bölgede çalışmaları da sürüyor. Kahramanmaraş'ta kurulan Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Seyyar Sahra Hastanesi'nde, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri bünyesindeki askeri hekimler, omuz omuza çalışarak depremzedelerin yaralarını sarıyor.Hastanede yaklaşık 2 bin hasta muayene edildi, 85 cerrahi müdahale yapıldı. Hastanede görev yapan Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri'nden Tabip Üsteğmen Mağrur Memmedov, "Türk ordusu, Allah'ın ordusu! Ölene kadar onlarla çalışmaktan gurur duyacağız. Allah dostluğumuzu, kardeşliğimizi bize unutturmasın. Biz bir millet, iki devletiz" dedi.Azerbaycan arama kurtarma ekipleri de Kahramnmaraş'tan sonra Hatay'da faaliyetlerini sürdürüyor. Ekip lideri Murat Askerov, "Kardeş ülke Türkiye'nin sonuna kadar yanındayız" dedi. Azerbaycan, deprem bölgesine 867 arama kurtarma görevlisi ve sağlık personelinin yanı sıra 15 uçak, 395 TIR ve insani yardım malzemesi taşıyan 25 konteynerlik tren gönderdi. Enkazdan 53 kişiyi kurtaran Azerbaycan personeli, mağdurları sokakta bırakmamak için yapılan yardım çalışmalarına da katılarak Kahramanmaraş'ta iki çadır kent kurdu.BAŞKAN Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve KKTC Başbakanı Ünal Üstel'i Vahdettin Köşkü'nde ağırladı. Tatar ve Üstel, Türkiye'ye taziye ve destek mesajalarını iletti. Görüşmede deprem riskine karşı yapılan hazırlıklar da ele alındı.