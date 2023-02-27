Can Paker son yolculuğuna uğurlandı

İşadamı, sivil toplum kuruluşu yöneticisi ve gazeteci-yazar Canan Barlas'ın ağabeyi Can Paker (81) dün son yolculuğuna uğurlandı. Teşvikiye Cami'ndeki törende, Canan Barlas, Paker'in oğlu ve Genç Hayat Vakfı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Kerim Paker ile Paker Ailesi fertleri taziyeleri kabul etti. Cenazeye TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı başdanışmanlarından Mehmet Uçum, eski Başbakan Tansu Çiller, HAKİş Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan, Cüneyd Zapsu, CHP İstanbul Milletvekili İlhan Kesici, Galatasaray eski Başkanı Faruk Süren, AK Parti İstanbul Milletvekili Serkan Bayram ile çok sayıda kişi katıldı. Paker, öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazı sonrası Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi.Gazeteci Cemil Barlas, "Benim dayımdı, ancak dayılıktan öte bir ilişkimiz vardı. Hayatımda etkisi çok olan bir insandı" dedi. Ağabeyini kaybeden Canan Barlas da "Bana babalık yaptığı kadar, Türkiye'de de doğru bir aydın olmayı seçmiş, çok özel, nazik, farklı biri. Türkiye'nin de onu anladığını düşünüyorum" diye konuştu.Eski Başbakan Tansu Çiller, "Türkiye'nin son filozofuydu diyebilirim. Her konuda, genel olarak, aklına başvurulabilecek bir insandı. Bir referans noktasıydı Türkiye için.Hem insan olarak hem katkıları ve kurduğu köprüler açısından bir boşluk bırakacaktır ama önemli olan yaşadığı müddetçe yapmış olduğu katkılar. Onun için, onu ayrıca her zaman saygıyla anacağız" dedi.Orman yüksek mühendisi ve işadamı Hasan Pertev Paker ile Türkiye'nin ilk kimyagerlerinden Müzehher Paker'in oğlu olan Can Paker, 1942'de Eskişehir'de doğdu. Robert Kolej'in ardından, 1962 yılında başladığı Berlin Teknik Üniversitesi'nde lisans eğitimini 1973 yılında, Yıldız Teknik Üniversitesi'nde lisansüstü ve Columbia Üniversitesi'nde doktorasını tamamladı. TÜSİAD ile İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı (İKSV) başta olmak üzere, birçok kuruluşun yönetiminde yer aldı. Paker, 1997 yılında Türkiye Sosyal ve Ekonomik Etüdler Vakfı (TESEV) Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Açık Toplum Enstitüsü Türkiye Danışma Kurulu üyeliği ile Danışma Kurulu Başkanlığı'nı yaptı. Ayrıca Genç Hayat Vakfı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Kerim Paker'in babası olan Paker, Mihriban Paker ile evliydi.