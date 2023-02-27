Depremler, Hasan Dağı’nda volkanik hareketliliği etkiledi mi? Uzmanlar yanıt verdi

Türkiye'nin en genç volkanları arasındaki Hasan Dağı'na ilişkin, 2022'de başlatılan "Hasan Dağı Volkanizmasının Tektonik ve Volkanik Açıdan Jeodezik ve Fiziksel Sensörler ile İzlenmesi Projesi" kapsamında, 4 üniversite ile Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü, Aksaray ve Niğde AFAD il müdürlüklerince ortaklaşa çalışma yürütülüyor.

Projeyle Hasan Dağı'nda, uydu ölçümleri, radar görüntülerinin yanı sıra eğim, sıcaklık ve gaz ölçümleri yapılıyor.

Projenin başkanlığını yapan Aksaray Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Harita Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hacı Murat Yılmaz, Aksaray ve Niğde illeri arasında bulunan Hasan Dağı'nın, Türkiye'nin en genç volkanik dağlarından biri olduğunu söyledi.

"ŞU AN İÇİN OLUMSUZ BİR ŞEY SÖZ KONUSU DEĞİL"

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından ülkenin yasa boğulduğunu belirten Yılmaz, şunları kaydetti:

"Bu depremlerin ardından Niğde'nin Bor ilçesi merkezli 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bu 3 depremi de Aksaray'da hissettik. Biz bu depremlerden önce Hasan Dağı'ndaki volkanik hareketliliği incelemek için proje başlatmıştık. Bu çalışmayla Hasan Dağı'na, 3 sabit istasyon kurduk ve 24 saat izliyoruz. Arazi yapısındaki eğimleri, zemindeki sıcaklıkları, gaz çıkışlarını, geçtiğimiz aralık ayından itibaren takip ediyoruz. Bu depremlerin ardından Hasan Dağı verilerinde anormal bir değişiklik yok. Volkanik hareketlilik anlamında bir şey söylemek doğru değil. Bir volkanik hareketlilik gözlenmesi için birçok parametrenin aynı şeyleri söylemesi gerekiyor. Şu an için böyle olumsuz bir şey söz konusu değil."