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Giriş Tarihi: 28.2.2023 00:20 Son Güncelleme: 28.2.2023 00:24

DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus Gaziantep'te

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, bugün Gaziantep’e geldiğini duyurdu

DHA
DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus Gaziantep’te

DSÖ Genel Direktörü Dr Tedros gelişiyle ilgili "Sağlık görevlileri, sağlık çalışanları ve müdahale ekipleri ve son depremlerden etkilenen insanlarla görüşmek üzere Gaziantep, Türkiye'ye yeni geldim. Dr. Hans Kluge ve ben, DSÖ'nün Türkiye'deki tüm insanlar için iyileşme ve sağlık konusundaki dayanışmasını ve desteğini yeniden teyit edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin içinde bulunduğu DSÖ Avrupa Bölgesi Direktörü Dr. Hans Kluge ise Dr. Tedros'u karşılayarak DSÖ'nün deprem felaketinden etkilenen bölgelerindeki çalışmaları inceleyeceklerini belirtti.

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DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus Gaziantep'te
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