Gündem deprem ve EYT

TBMM Genel Kurulu, 11 ili etkileyen depremler nedeniyle 3 hafta ara verdiği çalışmalarına 28 Şubat itibariyle devam edecek. Genel Kurulda, EYT düzenlemesini içeren Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşülecek. EYT ile ilgili teklifin yasalaşması için mesai yapılacak. Meclis'te 5 siyasi parti grubunun ortak imzası ile Deprem Araştırma Komisyonu kurulması planlanıyor. Komisyonda depremin tüm yönlerinin araştırılarak, alınması gereken önlemlerin tespit edilmesi amaçlanıyor.Milyonlarca insanın devlete olan borçlarını yapılandırma fırsatı sunacak yasal düzenlemede ana gündem maddelerinden birini oluşturuyor.Öte yandan TBMM Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden oluşan Karma Komisyon, Hazırlık Komisyonunun İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan ile CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın yasama dokunulmazlığının kaldırılması yönündeki raporunu görüşmek üzere 2 Mart'ta toplanacak.