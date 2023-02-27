Nişan için geldi 27 akrabasıyla öldü

Adıyaman'da depremde 27 akrabası ile birlikte hayatını kaybeden AK Parti Adıyaman Milletvekili Yakup Taş'ın köyünde matem var. Aynı zamanda akrabası olan danışmanı Ahmet Dede Demir'in nişan töreni için şehre gelen ve depreme yaşadığı 8 katlı Aydın Apartmanı'nda yakalanan Yakup Taş'ın cenazesine 44 saat sonra ulaşılabildi. Binada hayatını kaybeden ve üç-dört gün içinde çıkartılan cenazeler, Börgenek köyündeki aile mezarlığında toprağa verildi. Köyde kurulan taziye çadırında taziyeleri karşılayan Yakup Taş'ın kardeşi Ahmet Taş, "Abim, yeğenlerim, kardeşlerim 24 kişi, 4 kişi de teyze çocukları, danışmanı, annesi, iki kardeşi toplam 28 kişinin apartmandan cenazelerini alıp yan köyümüzdeki mezarlığa defnettik" dedi.