1 yılda tüm yaraları saracağız

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, dün Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman merkez ve Gölbaşı ilçesini ziyaret etti. İncelemeleri sırasında konteyner kentlerde kalan vatandaşlara misafir olan Erdoğan, konuşmalarında özetle şunları söyledi:Binlerce yıllık medeniyetlere ev sahipliği yapan, bin yıldır kardeşçe yaşadığımız bu şehirlerimizin ne boşalmasına ne de yapısal değişime uğramasına göz yumamayız. Şehrinize sahip çıkın, ata yurdunuzu asla kalıcı olarak terk etmeyin.Dünyada bu kadar geniş bir alanda, bu kadar çok nüfusun etkilendiği, bu kadar büyük bir felakete maruz kalıp da bizim kadar hızlı toparlanabilecek bir başka ülke olmamıştır ve yoktur.Yıkılan her konutun daha iyisini, güzelini, güvenlisini, yenisini yapıp vereceğiz. Zarar gören her fabrikayı, her işletmeyi, her dükkânı tekrar ayağa kaldıracağız. Adıyaman başta olmak üzere her bir şehrimize deprem öncesinden daha canlı ekonomi, daha canlı üretim, daha canlı ticaret, daha canlı turizm, daha canlı sosyal hayat, daha canlı tarım ve hayvancılık, velhasıl daha canlı bir gelecek kurmakta, daha bereketli iklim tesis etmekte kararlıyız.Bunun için sizlerden ve milletimden bir yıllık süre istiyorum. Allah'ın izniyle bugüne kadar vaatlerimizi nasıl yerine getirdiysek, asırlık demokrasi ve altyapı eksikliklerini nasıl tamamladıysak, çözülemez denilen nice sorunun üstesinden nasıl geldiysek, yapılamaz denilen nice eserleri, hizmetleri nasıl ülkemize kazandırdıysak inşallah depremin yaralarını da bir yıl içinde büyük ölçüde saracağımızın sözünü sizlerin huzurunda milletime veriyorum. Elbette her fani gibi bizim de kusurlarımız, eksiklerimiz, hatalarımız olabilir ama her alanda ülkemize canla başla hizmet verdiğimizi, milletimizin huzuru, refahı, güvenliği için gece gündüz çalıştığımızı hiç kimse inkâr edemez.Mart ve nisan aylarında söz verilen konutlardan 234 bininin daha inşası safhasına geçilmiş olunacak. Örneğin Adıyaman'da sadece mart ayı içinde yapımına başlayacağımız konut sayısı 30 bini bulacak. Tabii köylerdeki vatandaşlarımızı da ihmal etmiyoruz. Deprem bölgesi genelinde 75 bin 681, Adıyaman'da ise konutuyla, ahırıyla, bahçesiyle 11 bin 400 köy evi yapacağız. Böylece kenti ve kırıyla bölgenin toplamında inşa edeceğimiz konut sayısı 309 bine ulaşacak.Ölen canların geri getiremeyiz ama bunun dışındaki her şeyi telafi edecek iradeye, tecrübeye, birikime ve kudrete sahibiz. Van'da, Bingöl'de, Malatya'da, Gaziantep'te, Simav'da nasıl bu işi başardıysak velhasıl deprem bölgeleri, İzmir'de nasıl bu işi nasıl başardıysak şunu unutmayın ki burada da aynı şekilde Allah'ın izniyle bunu başaracağız. Yeter ki birliğimize, beraberliğime, kardeşliğimize sıkı sıkıya sahip çıkalım. Ama dalkavuklara asla kulak asmayın. Bir taraftan AFAD'a, bir taraftan Kızılay'ımıza, birçok sivil toplum kuruluşlarına saldıran bu dalkavuklara asla kulak asmayın. Sizinle yan yana yürüyen kim, sizlerle beraber bu yolda yürüyen kim? Onlarla beraber, milletçe bu dirayeti gösterdiğimiz müddetçe Allah'ın yardımıyla hiçbir felaket, hiçbir saldırı, hiçbir tuzak bizi yıkamaz.İl ve ilçe merkezlerinde yapılacak konutları, 3 veya 4 katı geçmeyecek binalardan, 3 oda bir salon olacak şekilde şehirlerin özgün mimarisine uygun olarak planladık. Radye temel üzerine tünel kalıp sistemiyle inşa edilen TOKİ binaları hamdolsun depremden yüz akıyla çıktılar. Bunun için yeni binaları da aynı sistem üzerine yapacağız. İnşa edeceğimiz yerleşim yerlerini jeolojik, jeofizik, jeoteknik, hidrojeolojik, sismotektonik, morfolojik incelemeler ışığında yürütüyoruz. Şehirleri ovalardan dağlara doğru taşıyacak bir yerleşim modeli geliştiriyoruz. Fay hattına yakın yerlerle, zemin sıvılaşması yaşanan bölgelerde özellikle yapılaşmaya izin vermeyeceğiz. Üniversitelerimizle, bilim insanlarımızla, mühendislerimizle, mimarlarımızla, şehir plancılarımızla yakın işbirliği içerisindeyiz.Adıyaman'da 16 bine yakın konteyner kurmayı planlıyoruz. İlk konteyner yerleşimlerinin faaliyete geçmeye başladığını görüyoruz. İnşallah kısa sürede isteyen vatandaşlarımızı nispeten daha iyi şartlara sahip konteyner ve prefabrik alanlara kavuşturacağız. Konteyner veya kira yardımı talep eden 70 bin Adıyamanlı kardeşimizden hiçbirinin mağduriyetine izin vermeyeceğiz.Başkan Erdoğan, Adıyaman'daki AFAD Koordinasyon Merkezi'nde toplantı gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli toplantı sonrası, "Türk Kızılay" ekibiyle fotoğraf çektirdi.Kira yardımlarının alt tutarını 2 bin liradan 3 bin liraya çıkardık. Ayrıca hiçbir ayrım yapmaksızın herkese 15 bin lira taşınma yardımında bulunduk. Depremde vefat eden vatandaşların yakınlarına acil ihtiyaçları için 100 bin lira verdik. Felaketten etkilenen vatandaşlara 10'ar bin lira ödeme yaptık, ülke genelinde ödeme yapılan kişi sayısı 1 milyona yaklaştı. Yem desteğinden telef olan hayvanların yerine yenilerinin teminine kadar her konuda çiftçilerimizin yanındayız.Azerbaycan'daaracının üzerine yüklediği yardım malzemelerini depremzedelere getiren Server Beşirli kuzeniyle geldiği Adıyaman'da yardım çalışmalarına katılıyor. Başkan Erdoğan ve MHP Lideri Bahçeli de dün Adıyaman'da Beşirli'yle görüştü.Türkiye'ninen önemli tütün üretim merkezi olan Adıyamanlılara müjde veren Erdoğan, "Deprem sebebiyle OHAL bölgesindeki illerde faaliyet gösteren sarmalı kıyılmış tütün üreten kooperatiflerimiz için hızlı bir düzenleme yapmayı kararlaştırdık. Sarmalı kıyılmış tütündeki yüzde 55 olan ÖTV'yi yarı yarıya indiriyoruz. Böylece üreticilerimiz şirketlere göre ürünlerini pazarlama imkânı bulabilecektir. Bakanlıklarımızın üzerinde çalıştığı düzenleme birkaç hafta içinde yürürlüğe girecektir" dedi.