Bakanlık, öğrencileri mağdur etmemek için bir dizi adım attı

Milli Eğitim Bakanlığı depremin meydana geldiği 6 Şubat'tan bu yana öğrenci ve velilerinin içini rahatlatacak kararlara imza atıyor. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, sorumluluk bölgesi olan Malatya'da çalışmaları yakından takip ediyor. Buna göre nakil kolaylığının yanında deprem bölgesindeki okullarda devam şartı aranmayacak. LGS'ye 8. sınıfın, YKS'ye 12. sınıfın ikinci dönem konuları dahil edilmeyecek. Özel öğretim kurumlarının yüzde 3'ü kadar şehit ve gazi yakınları, ihtiyaç sahipleriyle ilgili tam burslu olarak öğrencileri yararlandırma imkânı, Özer'in yetkisiyle yüzde 10'a çıkarıldı. Böylece oluşan yüzde 7'lik yeni kapasite depremden etkilenen on ildeki öğrenciler için kullanılacak. Yurtlarda, okullarda, pansiyonlarda, uygulama otellerinde ve öğretmenevlerinde verilen konaklama hizmeti ise 465 bine ulaştı.