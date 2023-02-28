Hedef, geçici barınma alanlarında yaşam standardının yükselmesi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bir yandan kaldırılacak bina enkazlarıyla ilgili çalışmaları sürdürdüklerini, diğer taraftan da geçici barınma alanlarında yaşam standardını mümkün olduğu ölçüde yükseltmek için çaba gösterdiklerini söyledi. Deprem bölgesinde standardı yükseltmek durumunda olduklarını vurgulayan Soylu, "Çamaşır makinesinden tuvaletine, banyosuna kadar bu insanların günlük ihtiyaçlarını karşılamak için çaba sarf ediyorsunuz. İnsanların büyük bölümü köylere gitmişler veya köylerde misafir olarak kalıyorlar. Onların ihtiyaçlarını gidermek durumundasınız. Yine arkadaşlarımızla birlikte çözüm bulmaya çalıştığımız konteyner şehirler, bunların altyapısı, talep ve yerleştirilmesi, çadır kentlerin standartlarının sürekli yükseltilmesi. Şu ana kadar Hatay'a 100 bin çadıra geldi. Altınözü, Yayladağı, Arsuz gibi yerlerde nüfus biraz daha arttı. Oraların tahkim edilmesi lazım" diye konuştu.