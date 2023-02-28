Cerrahpaşa risk nedeniyle kapatıldı

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nin Cerrahpaşa yerleşkesinde binaların büyük bir kısmı deprem riski nedeniyle kapatıldı. Üniversite Rektörü Prof. Dr. Nuri Aydın tarafından yapılan açıklamada, "Beklenen İstanbul depremi nedeniyle, üniversitemizdeki tüm binaların güvenlik seviyeleri tekrar sorgulanmaktadır.Cerrahpaşa yerleşkesinde halihazırda eğitim, araştırma, hasta hizmetleri ve yönetim binalarından oluşan yaklaşık 180 bin metrekarelik kapalı alan var. Hafta başında Rektörlüğümüzce, Üniversitemiz İnşaat Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden oluşan bir heyet görevlendirilerek Cerrahpaşa Yerleşkesi'ndeki tüm yapılar değerlendirilmiştir.Yapılan değerlendirme neticesinde, tüm dâhili ve cerrahi bilimleri içerisinde barındıran toplam 17 ayrı binadan oluşan Monoblok binalar kompleksi ile Uğur Derman binası, yemekhane binası ve öğrenci yurt binalarının emniyetle hizmeti yerine getirecek güvenlik seviyesine sahip bulunmadığı ve bu binaların risk taşıdığı tespit edilmiştir. Bu nedenle, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nin ana omurga yapısını oluşturan yaklaşık 105 bin metrekarelik kapalı alan hizmete devam edemeyecektir. Bu kapsamda, şu andan itibaren geçerli olmak üzere, Acil ve Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları birimi haricindeki birimler devre dışı kaldı.