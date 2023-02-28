Malatya, 5.6’lık artçıyla sarsıldı hasarlı binalar yıkıldı

Türkiye dün iki deprem şoku daha yaşadı. Adıyaman Gölbaşı merkezli ilk deprem 05.51'de 5 büyüklüğünde kaydedildi. Yerin 8.5 km derinliğinde meydana gelen depremde can kaybı yaşanmazken, Gölbaşı mevkiindeki demiryolu tünelinin daha önceki depremlerin de etkisiyle tamamen kapandığı tespit edildi. Saatler 12.04'ü gösterdiğinde ise bu kez Malatya Yeşilyurt merkezli 5.6 büyüklüğünde bir deprem oldu. AFAD Başkanı Yunus Sezer , "Depremde 29 bina yıkıldı. 33 vatandaşımız enkazdan kurtarıldı. 110 vatandaş yaralandı, bir kaybımız var" dedi. Cep telefonu dükkânı işleten Mehmet Öztürk, telefon ve diğer malzemeleri almak için arkadaşı Ertuğrul Tuğra ile işyerine girdikleri sırada meydana gelen sarsıntı ile enkaz altında kaldı.Öztürk hayatını kaybederken, Tuğra ağır yaralandı. Çöşnük Mahallesi'ndeki Buhara Apartmanı'na eşya almak için giren 2 arkadaş enkaz altında kaldı. Musab Adiktili ekipler tarafından sağ kurtarılırken, arkadaşını arama çalışmaları sürüyor. Şeyh Bayram Mahallesi Destek Sokak'ta yıkılan bir binanın enkazından depremden 1.5 saat sonra kurtarılan Aziz Deliktaş ve kızı Şeyma Deliktaş'ın durumlarının iyi olduğu bildirildi. Öte yandan, Ege Denizi'nde de İzmir'in Foça ilçesi açıklarında dün 21.22'de 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İzmir'in yanı sıra Manisa'da da hissedilen sarsıntı nedeniyle kısa süreli panik yaşandı.Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve AFAD Başkanı Yunus Sezer hasarlı evlere girilmemesi konusunda vatandaşları uyardı. Deprem Uzmanı Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan da artçıların devam edeceğini belirterek, "Evlere kesinlikle girilmemelidir" uyarısında bulundu.Görgü tanıklarından Rüzgar Mehmet Bilici: Kayınpederimin hasar gören evine bakmak için buraya gelmiştik. Bu sırada bu baba-kız eşya almak için eve girdi. 'Girmeyin' dedik ama zaten 3 saniye sürdü. Apartmanın önündeydim. O sırada birden bina yıkıldı. Bağırdım ama olmadı.Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) öncülüğünde hazırlanan ön rapora göre, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli 7.7 büyüklüğündeki ilk deprem, KKTC Gazimağusa'da 17, Arsuz ve Erdemli'de 14, Girne'de ise 10 santimetre yükseklikte küçük tsunamiye neden oldu.5.6'LIK deprem sırasında 5 katlı bir iş merkezinin yıkılma anları cep telefonu kameralarına yansıdı. Görüntülerde binanın saniyeler içerisinde yerle bir olduğu görülüyor. Malatya'yı tepeden gören bir noktadan çekilen görüntüde de deprem sırasında şehri bir anda bulut kapladığı gözlemleniyor. İlk depremde hasar alan tarihi Temelli Pasajı da tamamen çöktü.