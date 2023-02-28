Millet can derdinde CHP’li belediye rant peşinde

Koç açıklamasında, "Deprem, ne yazık ki yaşadığımız coğrafyanın bir gerçeğidir. Uygunsuz şekilde imara açılan ve satışa çıkarılan bu alana yapı yapılamaz. Hem zemini uygun değildir hem de DSİ nin resmi olarak taşkın alanı içerisindedir. Belediye Başkanlığını bu kararı tekrar gözden geçirmeye ve şehrimizin beklentisine yönelik sosyal bir alan olarak kullanmaya davet ediyorum." dedi.

Tüm Türkiye 10 ilimizi yerle bir eden 'Asrın Felaketi' merkez üstü Kahramanmaraş depremine kitlenmişken CHP'li belediyenin yangında mal kaçırır gibi Ünlü Kura Nehri'nin yanı başındaki çok kıymetli arsaların ihalesine tek başına yalnızca CHP'li yandaş tacirlerin girip alması Ardahan kamuoyunda da tepkilere yol açtı. Adı geçen arsayı alan firma yetkilileri 6 katlı konutlar yapıp satacaklarlarını belirttiler.