Millet can derdinde CHP’li belediye rant peşinde

Ankara'da besicilik yapan Ardahanlı Hayvan Tâcirlerinden Cavit Çomak ve dünürü Ardahan'da milletvekili aday adayı olan siyasetçi Sabri Arpaç'ın kardeşi Yılmaz Arpaç'ın ortak aldıkları Kura Nehri ve Ardahan Şehir Stadyumununa komşu eski otogarın yeri 3 bin 100 dönümlük yeri toplamda 3 arsayı 17 milyon 710 bin TL'ye satıldığı bilgisi alındı.
Tüm Türkiye Kahramanmaraş merkezli depremde etkilenen 10 ilimizin başına gelen yüzyılın felaketine odaklanmışken aynı hafta yangında mal kaçırır gibi şehrin gözbebeği denilecek böyle kıymetli bir büyük bir arsayı bedava denilecek bir fiyata sadece bir firmanın katıldığı bir ihalede haraç- mezat satılması Ardahan'da büyük tepkilere yol açtı.
Satılan yer ile ilgili ihaleye verilmeden önce zemini dolgu malzemelerle doldurulmasına rağmen en fazla 2 kat ruhsat verilebilen bu alana 6 kat ruhsat verildi. Alıcı firma burada daire yapıp satmak istemesi ise 2. derece deprem bölgesi Ardahan için gelecekte bir faciaya davet çıkartır diyen Ardahan AK Parti İl Başkanı Kaan Koç konuyla ilgili sosyal medya hesabında bir basın açıklaması yayınladı.
Koç açıklamasında, "Deprem, ne yazık ki yaşadığımız coğrafyanın bir gerçeğidir. Uygunsuz şekilde imara açılan ve satışa çıkarılan bu alana yapı yapılamaz. Hem zemini uygun değildir hem de DSİ nin resmi olarak taşkın alanı içerisindedir. Belediye Başkanlığını bu kararı tekrar gözden geçirmeye ve şehrimizin beklentisine yönelik sosyal bir alan olarak kullanmaya davet ediyorum." dedi.
Tüm Türkiye 10 ilimizi yerle bir eden 'Asrın Felaketi' merkez üstü Kahramanmaraş depremine kitlenmişken CHP'li belediyenin yangında mal kaçırır gibi Ünlü Kura Nehri'nin yanı başındaki çok kıymetli arsaların ihalesine tek başına yalnızca CHP'li yandaş tacirlerin girip alması Ardahan kamuoyunda da tepkilere yol açtı. Adı geçen arsayı alan firma yetkilileri 6 katlı konutlar yapıp satacaklarlarını belirttiler.
Öte yandan Hanak ilçesinin CHP'li belediyesinin de arsaları satılığa çıkardığı ve arsalara müşteri aramaya devam ettiği alınan diğer bilgiler arasında yer aldı.