Siyasilerden '28 Şubat' mesajları: "Hak ettikleri karanlığa gömüleceklerdir"

Şentop, 28 Şubat darbesinin yıl dönümü nedeniyle yayımladığı mesajında, 28 Şubat 1997'nin, hürriyetin esarete, demokrasinin vesayete teslimini isteyenlerin alınlarından asla silinmeyecek utanç tarihi olduğunu belirtti.
Faillerinin bin yıl ve ötesinde sürmesini arzu ettikleri zorba darbe düzeninin karanlığına karşı, milletin inancı ve iradesinin gücüyle aydınlığın galip geldiğine işaret eden Şentop, "Bugün, yaşananların unutulmasının istenmesi, konuşulmaması ve hatta birkaç özür kelimesiyle iyileşecek geçip gitmiş basit bir hata olarak görülmesi, milletin hafızasını aslında hiç anlamayan bir zihniyetin yaklaşımıdır." ifadesini kullandı.
TBMM Başkanı Şentop, mesajında şunları kaydetti:
"Gerçekleri reddedici bu yaklaşım, dönemin hayatları gasp edilen, işkence ve zulmü bizzat yaşayan insanlarımızı, 28 Şubat'ın çocuk yaştaki masumlarını bir kez daha aynı şiddetle yaralamakta, aynı travmayı tekrar tekrar onlara yaşatmaktadır. Bu insanlık suçunun tahribatı tamir edilemez ve ruhlardaki yaraları iyileşemez. Ancak gelecekte bir daha asla böylesi bir acının yaşanmaması için, hücrelerinde darbe kodlarını taşıyan anlayışa karşı, demokrasi mücadelesi hafızamızı daima diri tutmak en büyük gücümüzdür. 15 Temmuz'da milletimizin iradesinin ve mücadelesinin ruhunda da bu güç vardır. Bağımsızlığımızın ve demokrasimizin geleceğinin teminatı bizatihi milletimizdir. Millet iradesini yok sayan, tehdit eden, seçtiği hükümeti hedef alan, inancıyla yaşama hakkını gasp etmek isteyenlerin sonu daima aynı olacak, hak ettikleri karanlığa gömüleceklerdir.
Milletimizin egemenliği, hakları, inancı, geleceği ve demokrasimiz için asla vazgeçmeyeceğimiz mücadelemizle; geçmişten bugüne darbe girişimlerinin ve darbe zihniyetinin daima karşısında onurla duran gençlerimizi, kadınlarımızı her bir insanımızı şükranla, hürmetle selamlıyorum."
CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI OKTAY: KARA BİR LEKE
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 28 Şubat "postmodern darbesi"nin sadece demokrasiye değil, Türkiye'nin tarihi ve medeniyetine de sürülen kara bir leke olduğunu bildirdi.
Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bin yıl sürecek dediler, milletin iradesini hesaba katmadılar. 28 Şubat, sadece demokrasiye değil, tarihimiz ve medeniyetimize de sürülen kara bir lekedir. Darbeci zihniyete hiçbir zaman geçit vermedik, vermeyeceğiz. Bir daha tekrarlanmaması için de asla unutmayacağız." ifadelerini kullandı.
NUMAN KURTULMUŞ: AZİZ MİLLETİMİZ BÖYLE MÜDAHALELELERE İZİN VERMEYECEKTİR
Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "28 Şubat'ı tarihin çöpülüğüne atan aziz milletimiz bir daha böyle müdahalelere asla izin vermeyecektir." ifadelerini kullandı.
Kurtulmuş'un o mesajı:
28 Şubat'ta millet iradesine karşı "topyekûn savaş" ilan eden bir takım "seçkinler zümresi" hukuku ve insanlığı ayaklar altına almış, bu zulmü bin yıl sürdürmek istemişlerdi.
28 Şubat darbesinin karşısında kararlı ve dik duruşuyla direnen milletimiz her zaman kendi istikametini kendisi belirlemiştir.
28 Şubat'ı tarihin çöpülüğüne atan aziz milletimiz bir daha böyle müdahalelere asla izin vermeyecektir.
"MİLLETİMİZ SANDIKTA GEREKEN CEVABI VERDİ"
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: 28 Şubat, bin yıldır bu topraklardaki tarihimize, medeniyetimize, inanç değerlerimize vurulmak istenen pranganın adıydı. "Sizi yok sayıyor ve size yeni bir bin yıl çiziyoruz." dediler. Milletimiz, sabrı ve cesaretiyle hesaplarını bozdu, sandıkta gereken cevabı verdi. Hamdolsun.
"KARANLIK TABLOYU UNUTMADIK"
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ: 15 Temmuz'da yine milletimizin desteği ve Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan'ın dik duruşuyla darbe sevdalıları tarihin tozlu raflarındaki yerini almıştır. Darbecilerin yaşattığı acıları, ortaya çıkardığı karanlık tabloyu unutmadık; unutmayacağız. Milletimizin iradesine zincir vurup Türkiye'de istikrarsızlığı beslemeye çalışan vesayet anlayışı, 28 Şubat 1997'de bir kez daha ortaya çıkmıştır. "Bin yıl sürecek" diyenlere en büyük cevabı, AK Parti'yi iktidara getirerek milletimiz vermiştir.