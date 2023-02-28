Siyasilerden EYT paylaşımları

EYT ile ilgili yasa teklifi TBMM Genel Kurulu'nda görüşülerek kabul edildi. Teklifin emeklilik ile ilgili hükümleri, TBMM'ye sunulan haliyle yasalaştı. Teklifin kabul edilmesinin ardından siyasiler sosyal medya hesaplarından paylaşımlarda bulundular.

'24 YILLIK EYT SORUNU ARTIK ÇÖZÜLDÜ'

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Uzun süredir üzerinde çalıştığımız 24 yıllık EYT sorunu artık çözüldü. Emekçilerimize hayırlı olsun!" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Milletimize söz verdiğimiz gibi, EYT artık sorun olmaktan çıktı. Emeklilikte Yaşa Takılanlarla ilgili kanun teklifi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı. Milletimize hayırlı olsun" paylaşımında bulundu.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci ise paylaşımında, "EYT sorun olmaktan çıktı. Hayırlı, uğurlu olsun" ifadelerine yer verdi.

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, "EYT Kanun Teklifi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. Hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu ise, "Verdiğimiz bir sözü daha yerine getirdik. EYT Mecliste yasalaştı. Hayırlı olsun" dedi.