Siyasilerden EYT paylaşımları

EYT ile ilgili yasa teklifi TBMM Genel Kurulu'nda görüşülerek kabul edildi. Teklifin emeklilik ile ilgili hükümleri, TBMM'ye sunulan haliyle yasalaştı. Teklifin kabul edilmesinin ardından siyasiler sosyal medya hesaplarından paylaşımlarda bulundular.
'24 YILLIK EYT SORUNU ARTIK ÇÖZÜLDÜ'
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Uzun süredir üzerinde çalıştığımız 24 yıllık EYT sorunu artık çözüldü. Emekçilerimize hayırlı olsun!" dedi.
Uzun süredir üzerinde çalıştığımız 24 yıllık EYT sorunu artık çözüldü. Emekçilerimize hayırlı olsun!— Vedat Bilgin (@vedatbilgn) February 28, 2023
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Milletimize söz verdiğimiz gibi, EYT artık sorun olmaktan çıktı. Emeklilikte Yaşa Takılanlarla ilgili kanun teklifi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı. Milletimize hayırlı olsun" paylaşımında bulundu.
Milletimize söz verdiğimiz gibi, EYT artık sorun olmaktan çıktı. Emeklilikte Yaşa Takılanlarla ilgili kanun teklifi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı.— Dr.Nureddin NEBATİ🇹🇷 (@NureddinNebati) February 28, 2023
Milletimize hayırlı olsun.
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci ise paylaşımında, "EYT sorun olmaktan çıktı. Hayırlı, uğurlu olsun" ifadelerine yer verdi.
EYT sorun olmaktan çıktı.— Prof.Dr.Vahit Kirişci (@VahitKirisci) February 28, 2023
Hayırlı, uğurlu olsun.
AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, "EYT Kanun Teklifi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. Hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.
E Y T KANUN TEKLİFİ TBMM GENEL KURULUNDA KABUL EDİLDİ. HAYIRLI OLSUN.— 🇹🇷Mustafa Elitaş🇹🇷 (@mustafaelitas) February 28, 2023
AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu ise, "Verdiğimiz bir sözü daha yerine getirdik. EYT Mecliste yasalaştı. Hayırlı olsun" dedi.
Verdiğimiz bir sözü daha yerine getirdik.#EYT Meclis'te yasalaştı.— Av.M.Emin AKBAŞOĞLU 🇹🇷 (@akbasogluemin) February 28, 2023
Hayırlı olsun. pic.twitter.com/NlLxagPfEN