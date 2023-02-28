SON DAKİKA HABERİ | Fahiş konut satış ve kiralama bedellerine Başsavcılıktan soruşturma

Başsavcılık "Bu durumu fırsat bilen bazı ev sahipleri ve emlakçıların satış- kira bedellerinde fahiş artışlar yaptıkları yönünde ulaşan yoğun şikayetler üzerine yapılan araştırmada, alışveriş sitelerine verilen ilanlarda belirtilen satış ve kiralama bedellerinde son 20 günde ciddi artışlar olduğunun, İl Ticaret Müdürlüğü görevlilerince de sahada bu yönde tespitler yapıldığının öğrenilmesi üzerine Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturma başlatılmış olup Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne gerekli talimatlar verilmiştir" ifadelerine yer verdi.