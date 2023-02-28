Haberler Gündem Haberleri SON DAKİKA HABERİ | Fahiş konut satış ve kiralama bedellerine Başsavcılıktan soruşturma
Giriş Tarihi: 28.2.2023 17:41 Son Güncelleme: 28.2.2023 17:49

SON DAKİKA HABERİ | Fahiş konut satış ve kiralama bedellerine Başsavcılıktan soruşturma

Son dakika haberi: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, konut satış ve kiralama bedellerinde son 20 günde ciddi artışlar yaşandığının tespit edilmesi üzerine soruşturma başlatıldığını bildirdi.

AA
SON DAKİKA HABERİ | Fahiş konut satış ve kiralama bedellerine Başsavcılıktan soruşturma

Son dakika haberi: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası kiralarda fahiş artış yapıldığının tespit edilmesi üzerine soruşturma başlattı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, 6 Şubat ve sonrasında Türkiye'de meydana gelen depremlerden etkilenen bazı afetzedelerin Ankara'ya geldiği belirtildi.

Başsavcılık "Bu durumu fırsat bilen bazı ev sahipleri ve emlakçıların satış- kira bedellerinde fahiş artışlar yaptıkları yönünde ulaşan yoğun şikayetler üzerine yapılan araştırmada, alışveriş sitelerine verilen ilanlarda belirtilen satış ve kiralama bedellerinde son 20 günde ciddi artışlar olduğunun, İl Ticaret Müdürlüğü görevlilerince de sahada bu yönde tespitler yapıldığının öğrenilmesi üzerine Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturma başlatılmış olup Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne gerekli talimatlar verilmiştir" ifadelerine yer verdi.

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SON DAKİKA HABERİ | Fahiş konut satış ve kiralama bedellerine Başsavcılıktan soruşturma
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