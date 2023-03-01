‘Her depremde seferberlik başlatıyor ama sıfır çekiyor’

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, her deprem sonrasında olduğu gibi Kahramanmaraş merkezli asrın felaketinin ardından yine 'İstanbul Deprem Seferberlik Planı' açıklayacağını duyurdu. Göreve geldiğinden beri depreme karşı sadece algı geliştirdiği gözlenen İmamoğlu, AK Parti dönemine göre İstanbul'da deprem bütçesini 2020'de yüzde 65, 2021'de yüzde 75 oranında düşürdü. 2022'de ise bütçenin sadece yüzde 1.13'ünü, 2023'te de yüzde 1.59'unu kentsel dönüşüme ayırdı.İmamoğlu, 26 Eylül 2019'da Silivri, 24 Ocak 2020'de de Elazığ depremleri sonrasında deprem seferberlik planı açıklamış, Elazığ'daki deprem bölgesini ziyaretin ardından soluğu Erzurum Palandöken Kayak Merkezi'nde almıştı. İBB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu, İmamoğlu'na tepki göstererek "Sayın Başkan 4 yıldır sadece aynı tweetleri attı, hiçbir proje hayata geçirmedi, kentsel dönüşüm çalışmalarında 'sıfır' çekti. '5 yılda 100 bin konut dönüştüreceğim' diyen Sayın Başkan'ın 4 yılın sonunda kentsel dönüşüm kapsamında yapıp teslim ettiği konut sayısı sıfır" dedi.