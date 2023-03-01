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Giriş Tarihi: 1.3.2023 23:22

İstanbul'da deprem yardımı koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, vali yardımcıları ve 16 ilçe kaymakamının katılımıyla, deprem bölgelerine gönderilecek yardım malzemelerine ilişkin koordinasyon toplantısı düzenlendi.

AA
İstanbul’da deprem yardımı koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi

İstanbul Valisi Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı ve toplantıya ilişkin fotoğraflara da yer verdiği paylaşımda, "Vali yardımcılarımız ve 16 ilçe kaymakamımızla birlikte deprem bölgelerine gönderilecek olan yardım malzemeleriyle ilgili koordinasyon toplantımızı gerçekleştirdik." ifadelerini kullandı.

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İstanbul'da deprem yardımı koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi
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