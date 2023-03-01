İstanbul’da deprem yardımı koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi

İstanbul Valisi Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı ve toplantıya ilişkin fotoğraflara da yer verdiği paylaşımda, "Vali yardımcılarımız ve 16 ilçe kaymakamımızla birlikte deprem bölgelerine gönderilecek olan yardım malzemeleriyle ilgili koordinasyon toplantımızı gerçekleştirdik." ifadelerini kullandı.