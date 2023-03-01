Kağıthane Devlet Hastanesi ve Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Cuma gününe kadar tahliye edilecek

Türkiye'yi sarsan depremlerin ardından İstanbul'da binaların depreme dayanıklı olup olmadığına yönelik incelemeler sıklaştırıldı. Kentteki birçok okulun depremde can güvenliğini sağlayamacağı gerekçesiyle boşaltılmasının ardından hastanelerde de benzer süreç yaşanmaya başladı.
75 YATAKLI HASTANE CUMA GÜNÜNE KADAR TAHLİYE EDİLECEK
2005 yılında hizmete giren Kağıthane Devlet Hastanesi'nin zemin etüdünün riskli ve depreme dayanıksız olduğu ortaya çıktı. Sağlık Bakanlığı tarafından hastanenin boşaltılmasına karar verilirken, 75 yataklı hastanenin Cuma gününe kadar Şişli Hamidiye Etfal Hastanesi'nin Seyrantepe binasına taşınması planlanıyor.
SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA AÇIKLADI
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nin neredeyse tamamı deprem riski nedeniyle boşaltılırken, 1999 depremi sonrasında yapılan Kağıthane Devlet Hastanesi'nde de yapılan zemin etüdü sonuçlarına göre depreme dayanıksız olduğu anlaşıldı. 18 yıl önce yapılan ve 75 yatak kapasitesine sahip Kağıthane Devlet Hastanesi için dün tahliye kararının Cuma gününe kadar uygulanacağını belirten Sağlık Bakanı Fahrettin Koca kararı, Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus'la birlikte yaptığı basın toplantısında duyurdu. Bakan Koca hastanenin, Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine taşınacağını belirtti.
BU KARAR CAN GÜVENLİĞİ AÇISINDAN ÖNEMLİ
Hastaneye gelen hastalardan Mehmet Altun, kendisi ve eşi için sık sık geldiği hastanenin tahliye kararını medyadan duyduğunu belirterek, "Eşimin şeker, tansiyon, böbrek ve belinde rahatsızlık var haftada iki defa hastaneye tedavi ve muayene için geliyoruz. Hastanenin deprem açısından sağlam çıkmadığı ve tahliye edilerek Şişli Hamidiye Etfal Hastanesi'ne taşınacağı söylendi. Bu kararın can güvenliği açısından önemli buluyorum. Can kaybı yaşanmaması için riskli binaların yıkılması gerekir. Fakat şimdi Seyrantepe'ye nasıl gidip geleceğimizi düşünüyoruz" dedi.
ARTIK DEPREME DAYANIKLI YERLERDE YAŞAMAK İSTİYORUZ
Çocuğu rahatsız olduğu için hastaneye gelen Habibe Kelemçi; "Deprem sonrası dünyamız karardı. Gördüğümüz manzara ve yıkım gözlerimizin önünden gitmiyor. Risk taşıyan tüm yerlerin yıkılıp daha dayanıklı ve sağlam olarak yapılmasını istiyoruz. Evlerimizinde testlerinin yapılmasını, gerekirse yıkılmasını istiyoruz. Artık depreme dayanıklı mekanlarda yaşamak gerekir" dedi.
HASTANE VE OKULLARDA DEPREM KORKUSU YAŞAMAMALIYIZ
Kahramanmaraş depreminden sonra İstanbul'da deprem beklentisi ile psikolojilerinin bozulduğunu belirten Erdoğan Kahraman, "Asrın depremi tüm insanları çok korkuttu. Artık depremle ilgili ciddi tedbir alınması gerektiğini hissetirdi. İstanbul'da büyük deprem olsa yaramız nasıl sarılır bilmiyorum. Çürük olan ve toplumun mecburen kullanmak zorunda olduğu okul, hastane ve birçok kurumun riskli ise yakılması faydalı olur. Bu alanlarımız güçlü olacak ki depremlerden fazla zarar görmeyelim. 10 yıl önce meydana gelen depremi Kağıthane Devlet Hastanesinde yaşamıştık. Bizi apar topar dışarı çıkarmışlardı. O günlerde daha bu tehlikenin pisikolojisini yaşamıştık. Hastanelerimizde deprem korkusu yaşamamalıyız" dedi.
CERAHPAŞA TIP FAKÜLTESİNDE TAHLİYE CALIŞMASI BAŞLATILDI
İstanbul'daki en önemli hastanelerden biri olan İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde kapatılan bölümlerde tahliye ve hasta sevki başladı. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi de binaların depreme dayanıksız olduğunun saptanması üzerine acil ve çocuk sağlığı ve hastalıkları birimi dışında tüm faaliyetlerini geçtiğimiz gün durdurmuştu. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Prof. Dr. Murat Dilmener Hastanesi'ne taşınma kararı almıştı. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sait Gönen, "Bu karardan sonra şu an hasta kabul edemiyoruz. Mevcut yatan hastalarımızı da çevre hastanelere sevk ediyoruz. Yoğun bakım ünitesindeki hastalarımız için 112 ile görüşerek onların transferini sağlamaya çalışıyoruz" dedi.