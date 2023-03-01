Kağıthane Devlet Hastanesi ve Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Cuma gününe kadar tahliye edilecek

HASTANE VE OKULLARDA DEPREM KORKUSU YAŞAMAMALIYIZ

Kahramanmaraş depreminden sonra İstanbul'da deprem beklentisi ile psikolojilerinin bozulduğunu belirten Erdoğan Kahraman, "Asrın depremi tüm insanları çok korkuttu. Artık depremle ilgili ciddi tedbir alınması gerektiğini hissetirdi. İstanbul'da büyük deprem olsa yaramız nasıl sarılır bilmiyorum. Çürük olan ve toplumun mecburen kullanmak zorunda olduğu okul, hastane ve birçok kurumun riskli ise yakılması faydalı olur. Bu alanlarımız güçlü olacak ki depremlerden fazla zarar görmeyelim. 10 yıl önce meydana gelen depremi Kağıthane Devlet Hastanesinde yaşamıştık. Bizi apar topar dışarı çıkarmışlardı. O günlerde daha bu tehlikenin pisikolojisini yaşamıştık. Hastanelerimizde deprem korkusu yaşamamalıyız" dedi.

CERAHPAŞA TIP FAKÜLTESİNDE TAHLİYE CALIŞMASI BAŞLATILDI

İstanbul'daki en önemli hastanelerden biri olan İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde kapatılan bölümlerde tahliye ve hasta sevki başladı. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi de binaların depreme dayanıksız olduğunun saptanması üzerine acil ve çocuk sağlığı ve hastalıkları birimi dışında tüm faaliyetlerini geçtiğimiz gün durdurmuştu. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Prof. Dr. Murat Dilmener Hastanesi'ne taşınma kararı almıştı. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sait Gönen, "Bu karardan sonra şu an hasta kabul edemiyoruz. Mevcut yatan hastalarımızı da çevre hastanelere sevk ediyoruz. Yoğun bakım ünitesindeki hastalarımız için 112 ile görüşerek onların transferini sağlamaya çalışıyoruz" dedi.