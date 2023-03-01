Kahramanmaraş Belediye Başkanı Güngör: Başımız sağ olsun

6 Şubat'ta meydana gelen büyük felaketinde Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ve KASKİ personellerinden 73 kişinin vefat ettiğini belirten Başkan Güngör, "6 Şubat tarihinde meydana gelen depremlerde çok sayıda vatandaşımızı hakkın rahmetine uğurladık, yaralılarımız var. Bu büyük felakette Büyükşehir Belediyesi ve KASKİ olarak 73 personelimizi kaybettik. Başımız sağ olsun" dedi.