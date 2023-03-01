O ekibin tercümanından iddialara yalanlama: ’Eşyalarım çalındı, kafama silah dayandı’ iddialarında bulunmuştu...

Taşova'nın bu iddialarına karşın yardım için Türkiye'ye gelen arama kurtarma ekibinin tercümanı olduğunu belirten Dona Quijıte isimli bir sosyal medya kullanıcısı, açıklamada bulundu.

MEKSİKALI EKİBİN TERCÜMANI YALANLADI

Dona Quijıte, söz konusu iddiaların yalan olduğunu belirterek, "2 gündür herkes bana yazıyor, Meksikalı ekipin ekipmanlarının çalınması doğru mu diye. Üzgünüm, haberi yapan gazeteciler bile bu şahıs tarafından kandırılmış. Ben kim miyim? Meksikalı ekibin tercümanı. Bu kişinin bir ekibin lideri olduğu da yalan, eğitmen olduğu da yalan. İspanyolca bile bilmeyen biri nasıl tamamı yalnızca İspanyolca konuşan bir ekibin lideri olabilir? Röportajında ekip ekip diye söz ettiği ekipten bir kişi bile bu şahsın kim olduğunu bilmiyordu. Röportajında 'Ekibimle havalimanına geldik, ekibimle şuraya gittik…' dediği ekip Topos Adrenalina Estrella'nın bu kişi ile uzaktan yakından bir ilgisi yoktur. Bu ekibin lideri kadın bir arama kurtarma gurusu olan Pola Moffitt'tir. Şahsın Hatay'da kaldığı süre içinde üzerinde Topos Azteca adlı başka bir ekibin üniforması bulunmaktadır ve bu ekip olay yerine şahsın kendisinden en az 4,5 gün sonra intikal etmiştir. Kendisi gittiği her yerde ben şu ekibin lideriyim ben bu ekibin lideriyim diye gezmekte ve iyi niyetli genç gönüllüleri etrafına toplayıp enkazlara gitmektedir. Üşenmeyip adını sanını özellikle Meksika kaynaklarında ararsanız hiç bir kaydı olmadığını görürsünüz. Eşinin Meksikalı olduğu iddia edilen bu şahsın eşi de Meksika'da yaşayan bir Türk'tür ve kendisi bizzat bana instagramdan ulaşmış ve eşinden haber alamadığını söylemiştir. Başından beri asla güvenmediğim bu kişi ile bizzat tartışmam olmuş ve kendisinin her hareketinden şüphe duymuşumdur. Tek amacı bir çeşit kahraman olmak olan bu kişiye daha elzem dertlerimizin olduğu bir zamanda prim vermeyiniz. Kendisinin kaos durumunda fayda sağlamaya çalışan birinden fazlası olduğunu düşünmüyorum açıkçası" dedi.