Zillet ittifakının kulübe yapacak vizyonu bile yok

MHPLideri Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında gündemdeki konulara dair önemli mesajlar verdi:İnsanlarımıza yuva yapılmasına karşı çıkanlar, dedikodu yayanlar, gayri milli yüzlerdir. Bilinmelidir ki yaparsa Cumhur İttifakı yapar. Başarırsa Cumhur İttifakı başarır ve mutlaka başaracaktır. Zillet ittifakının bırakın bir ev yapmasını tek göz kulübe yapacak bir vizyonu bile yoktur. Devleti ve hükümeti suçlayan güruh arızalı ve art niyetlidir. Kılıçdaroğlu yalan söylüyor, provokasyon yapıyor, devlete ve millete şaşı bakıyor. Bunlar milletimizin derdiyle dertlenmeyen, ülkemize yönelik 5. kol faaliyetine hizmet eden sevimsizlerdir. Öyle anlaşılıyor ki, Kılıçdaroğlu komadadır. Tek ayakta 40 yalan söyleyen, devamlı karamsarlık aşılayan CHP Genel Başkanı'nın kendi içerisinde yanlışlara düştüğü görülmektedir. Muhalefet olmak, her şeye karşı olmak değildir. Kentsel dönüşüme karşı çıkan bu Kılıçdaroğlu değil miydi? İmar affı ile ilgili kanun teklifi veren bu CHP değil miydi? Depremi bile Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne bağlayan CHP değil miydi? Zillet ittifakının bırakınız bir ev yapmasını, tek göz kulübe yapacak ne bir müktesebatı, ne bir hazırlığı, ne de bir vizyonu vardır. Altılı Masa enkazın altından kalkamaz.Başkan Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli ve BBP Genel Başkanı Destici ile Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde konteyner kenti ziyaret etti. "Derdinize, sıkıntınıza ortak olmak için bugün Cumhur İttifakı olarak buradayız" diyen Erdoğan, şöyle konuştu: "Yitip giden canlarımızı geri getiremesek de ilçemizdeki maddi kayıplarımızın tamamını telafi edeceğiz. Sizlerden, devletinize ve hükümetinize güvenmenizi istiyorum. Bize, bir yıl müsaade, inşallah bir yıl içerisinde konutlarımızı tamamlayacağız. Acımız ne kadar büyük olursa olsun, inancımız ve irademiz de o derece kuvvetlidir."Tefrikadan beslenen, tiyneti tartışmalı olan zevat ne iyi günümüzü paylaşacak, ne de kötü günümüzü kalbinde hissedecek. Ne ara bu kadar devlet ve millet düşmanı türedi. Geçmişte CHP'den milletvekili seçilen bir kalem sahibi (Mustafa Balbay) "İnsanlar hâlâ başını sokacak çadıra muhtaç. Gördük ki çadır devleti bile değiliz"diye yazmış. Türkiye'yi çadır devletinin bile aşağısına çekmeye çalışan bu sapık milletvekili ve çürük köşe yazarı edepsizdir, kemiksizdir, ciğersizdir, vicdanını da kin ve nefret sarmıştır. Utanması gereken bu devlet ve millet karşıtlarıdır. Bir kez olsun insan olmayı denemiyorlar, şerefli davranmayı başaramıyorlar.İnsanlık değerlerinden yoksun ve yoksul düşmüş namertlere söylenecek en etkili sözü, millet yakında demokratik iradesiyle ve güçlü şekilde haykıracak. İşte o hesap zamanı geldiğinde kötü niyet sahiplerinin bühtanları burunlarından fitil fitil getirilecektir.CHP'nin gündemi deprem değildir. Görülüyor ki cumhurbaşkanı adayının kim olacağı 1 numaralı gündem maddesidir. Milletimiz neyle meşguldür, bunlar neyle oyalanmaktadır. Aday kim olursa olsun artık değersizdir.MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Başkan Erdoğan'la birlikte yaptığı Elbistan ziyaretinde de "Devlet kararlı ve azimli. Bu ziyaretin anlamı çok büyük. Her şeyin kısa süre içerisinde gelişecek ve düzelecek. Tekrar yaşanabilir kentler olacak" dedi.