1999 öncesi tüm yapılar kontrol edilmeli

Asrın deprem felaketinin etkilediği 11 ilde neden bu kadar çok binanın yıkıldığı tartışmaları sürerken, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) İnşaat Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Yıldırım inşaatlarda kullanılan betonun kalitesinin dayanıklılıklarıyla ilgili olduğunu söyledi. Prof. Dr. Yıldırım, "Betonun dayanıklılığını sağlayan birçok etken vardır. C-7 betonlar özellikle 1999 yılından önce yıkanmayan ve tuzdan arındırılmayan deniz kumları ve deniz kabukları ile yapılan dayanıksız betonlardır. Bunlar demir çubukların korozyona uğrayıp çürümesine neden olur. Beton dayanıklılığı azalır. Deniz kabukları ve çakıl taşı ile birlikte kullanıldığında ise kolon içerisinde boşluklar oluşur. Sıklık oranı yüzde 70, boşluk oranı ise yüzde 30 olur. Betonun yüzde 30 oranında boş olması da dayanıksızlığı ve çabuk kırılmasını sağlar. Dere kumu veya deniz kumu yıkandıktan sonra betona dolu ve sık olarak konulduğunda beton kalitesi C-30 ve C-40 seviyesinde olur. 1999 yılından sonra inşaatlarda C-30 beton kullanımı şart koşulmuştur. O yüzden 1999 yılından önce yapılan tüm yapıların özellikle İstanbul'da incelenmesi ve depreme dayanıklılığının test edilmesi karotlarının incelenmesi gerekir" dedi.İnşaatlarda 10 çeşit malzeme kullanıldığını belirten Prof. Dr. Yıldırım, "Bunlar sırasıyla Brezilya kumu, Akpınar doğal kum, dere kumu, deniz kumu, Şile akkum ve Silis kum ve 4 çeşit taşların ufaltılması ile kullanılan malzemelerdir. Burada önemli olan ve sağlam dayanıklı olan kolonlarda kullanılan kumların özellikle betonla karışımında silis kumla duman boşluğu giderilerek yapılan betondur. Betonların içerisinde demiri çürütecek tuz ve klor olmaması ve sık olması dayanıklılığı artırır" şeklinde konuştu. Yıldırım, "Beton kalitesi ve zemin etütleri çok önemli kaliteli betonla sağlam zemine ev yapılır. Yoksa depremde olduğu gibi yüzeye yapılan yapılar beton sağlam da olsa arkaya devrilir" diye konuştu.PROF. Dr. Yıldırım "Betonun dayanıklılık ölçümü sadece karot ile değil özel cihaz ile ölçüm yapılabilir. İTÜ Elektronik bölümü tarafından projelendirilen henüz testleri yapılan bir cihazla ultrason gibi betonun içindeki demiri ve alaşımları gösterecek cihaz yapıldı. Bu cihazla karot alınmadan beton ölçümü yapılabilecek. İçindeki boşluk ölçülecek. Bir metre kolondaki demiri ve boşlukları görebilecek. Vatandaşların da tereddüt ettikleri karot alındığında binanın kolonlarına zarar verilir mi endişesine son verilecek" dedi.