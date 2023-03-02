İmamoğlu fiyaskosu: Laf çok plan yok

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, her deprem sonrasında 'İstanbul Deprem Seferberlik Planı' açıklayacağını duyurdu ancak bir daha hiç anmadı. İBB Başkanı tarafından uzun süredir anılmayan 'Deprem Seferberlik Planı' son olarak Kahramanmaraş merkezli asrın felaketi sonrasında tekrar gündeme geldi. Beklenen İstanbul depremine karşı görevde bulunduğu 4 yıldır tek bir çivi dahi çakmayan İmamoğlu, dün İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen toplantıda "İstanbul Deprem Seferberlik Planı" başlattıklarını duyurdu.Uzun uzun konuşan İmamoğlu, "Beklemeye tahammülümüz yok" dedi, depreme karşı hazırlıklı olmanın öneminden bahsetti. Ancak görkemli basın toplantısına rağmen İmamoğlu'nun, göreve geldiğinden bu yana söylediklerini hayata geçirmek bir yana somut hiçbir adım atmadığı, İBB'nin deprem bütçesini 6 kat düşürdüğü ortaya çıktı. AK Parti dönemine göre İstanbul'da deprem bütçesini 2020'de yüzde 65, 2021'de yüzde 75 oranında düşüren İmamoğlu, 2022'de bütçenin sadece yüzde 1.13'ünü, 2023'te ise yüzde 1.59'unu kentsel dönüşüme ayırdı. İBB yönetimi, 60 bin konutun dönüşümünün yapıldığı Esenler'deki Türkiye'nin en büyük kentsel dönüşümü projesini durdurmak için de 9 ayrı dava açtı. Göreve geldiğinden beri depreme karşı sadece algı geliştiren İmamoğlu fiyaskosunun detayları şöyle:Daha fazla beklemeye tahammülümüz yok. İBB Deprem Seferberlik Planı'nı hayata geçiriyoruz. İstanbul'u güçlendirmek için kolları sıvıyoruz ve bir seferberlik başlatıyoruzDeprem Seferberlik Planımızı hayata geçiriyoruz. Acil durum toplanma ve geçici barınma alanlarını tespit ettik, deprem parklarını da hazırlıyoruz. Haritamızdan toplanma ve barınma alanlarının bilgisine ulaşabilirsinizİstanbul Deprem Seferberlik Planımızı Çarşamba günü saat 13.00'te açıklıyoruz. Gerçek beka sorunumuza dair çözüm, önlem önerilerimizi ve iş birliği çağrılarımızı sunacağız. Hep birlikte İstanbul'u depreme dayanıklı kent yapma yolunda buluşalım.Deprem dirençli kent uygulamasını başarıp Türkiye'ye örnek olmak zorundayız.