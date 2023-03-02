Bakan Kirişci, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Movsumov ile görüştü

"TÜRKİYE, AZERBAYCAN'IN YARDIMINI HİÇBİR ZAMAN UNUTMAYACAK"

Kirişci, kardeş Azerbaycan'dan gönderilen yardımlar ve arama kurtarma çalışmalarına katılan personel için teşekkür ederek, bu dayanışmanın Türkiye için güç ve teselli kaynağı olduğunu vurguladı.

Yaşanan felaketin, Türkiye ile Azerbaycan'ın "tek millet iki devlet" olmasının ne demek olduğunu yeniden gösterdiğine işaret eden Kirişci, şunları söyledi:

"Bizim kederimizi, kederiniz bildiniz, biz de sevincinizi sevincimiz bildik. Türkiye, kardeş kömeğini (yardımını) hiçbir zaman unutmayacak. Azerbaycan'ın tüm imkanlarıyla bu zor günümüzde yanımızda olması ilişkilerimizin her alanda en üst seviyede olduğunun başka bir kanıtıdır. Bugün gelinen noktada, Türkiye-Azerbaycan ilişkileri 'stratejik ortaklık' düzeyine ulaşmıştır. Türkiye ve Azerbaycan, tam bağımsız ve egemen, hızla kalkınan, her geçen gün büyüyen ve zenginleşen iki kardeş ülkedir."