CHP’li isimden İYİ Parti’ye olay gönderme: Besle kargayı oysun gözünü

CHP, İYİ PARTİ'YE 15 VEKİL VERMİŞTİ

CHP, Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatı ile İYİ Parti'nin seçimlere girebilmesi için 15 vekili kiralık olarak vermişti. İYİ Parti, Meclis'te grup kurarak seçimlere girme hakkı elde etmişti. Akşener, ömrünün sonuna kadar Kılıçdaroğlu'nun bu jestini unutmayacağını dile getirmişti. Ataman, paylaşımında Akşener'e 20 vekil üzerinden gönderme yaptı.