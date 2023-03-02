İstinaftan dönen Balyoz kumpası davası yeniden görülmeye başladı

Beraat kararıyla sonuçlanan "Balyoz planı" davasında yargılanan bazı sanıklara kumpas kurulduğu gerekçesiyle yargılanan Mehmet Baransu, Ahmet Altan, Yasemin Çongar ve Yıldıray Oğur'un yargılandığı dava 2022 Mart ayında karara çıkmıştı. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi tutuklu sanık Mehmet Baransu'nun "devletin güvenliğine ilişkin gizli kalması gereken bilgileri temin etme", "devletin güvenliğine ve siyasal yararlarına ilişkin gizli kalması gereken bilgilerini açıklama" suçundan 13 yıl hapse çarptırılmıştı. Diğer sanıklar Ahmet Altan, Yasemin Çongar ve Yıldıray Oğur da "devletin güvenliğine ilişkin gizli kalması gereken bilgilerini temin etme" suçundan 3 yıl 4'er ay hapisle cezalandırılmıştı.

TAHLİYE EDİLDİ AMA SERBEST KALMAYACAK

Karar, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 27. Ceza Dairesi tarafından incelendi. Yasal tutukluluk süresi dolduğu gerekçesiyle Mehmet Baransu'nun bu dosya kapsamında tahliyesine karar verilmişti. Ancak Baransu; Mersin 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki farklı bir davasından dolayı cezaevinde kalmaya devam ediyordu.

USULEN BOZULDU

Daire ayrıca dosyada bozma kararı vermişti. Bazı tanıkların dinlenmesi ve usulü eksiklikler nedeniyle bozma kararı veren dairenin başkanlığını kıdemli üye Yılmaz Kaya'nın yaptığı, asıl başkanı Bülent Dalkıran'ın ise dosyaya yerel mahkemede baktığı gerekçesiyle usulen İstinaf aşamasında imzasının bulunmadığı öğrenilmişti.

YARGILAMA YENİDEN BAŞLADI

Bozma kararının ardından İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya başka bir dosyadan tutuklu bulunan sanık Mehmet Baransu, hukuksuz yargılama yapıldığını iddia ederek "Bu hukuksuzluğa son vermenizi talep ediyorum" dedi. Baransu'nun avukatı Çiğdem Koç ise müvekkilinin 8'inci yılını cezaevinde doldurduğunu belirrterek istinaf mahkemesinin katılan sıfatlarının kaldırılması için mahkemenin ara karar kurmasını talep etti. Diğer sanıkların avukatları da katılan sıfatlarının kaldırılması talep etti.

DOSYA BİRLEŞTİRİLMESİ İSTENDİ

Mahkeme heyeti, sanık Mehmet Baransu hakkındaki İstanbul Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki dosyanın iddianame tarihinin daha eski olması nedeniyle bu dosyanın birleştirilmesi için muvafakat istenmesine karar verdi. Heyet, Milli Savunma Bakanlığı dışında katılan sıfatı bulunan emekli Albay Dursun Çiçek, emekli Tuğgeneral İzzet Ocak ve emekli Albay Suat Aytın'ın suçtan zarar görmedikleri gerekçesiyle bu sıfatlarının kaldırılmasına hükmetti.