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Giriş Tarihi: 2.3.2023

Jandarma ve MİT’ten ortak operasyon

Tunceli’de Jandarma Özel Harekât timleri ile Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından yapılan operasyonda Baki Deresi mevkiinde çıkan çatışmada bir terörist etkisiz hale getirildi

Halit TURAN Halit TURAN
Jandarma ve MİT’ten ortak operasyon
Eren Abluka Sonbahar- Kış-13 operasyonu kapsamında, Tunceli'de Jandarma Özel Harekat timleri ile Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından yapılan operasyonda Baki Deresi mevkiinde çıkan çatışmada bir terörist silahıyla birlikte etkisiz hale getirildi. Eren Abluka Sonbahar- Kış-13 Şehit Jandarma Asb. Üçvş. Celil Mutlu operasyonunda Tunceli Baki Deresi mevkiinde, Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından bir evde PKK/KCK terör örgütü üyesinin barındığı bilgisi alındı. Jandarma Özel Harekât ve Jandarma Komando timlerinin katılımıyla istihbarata dayalı nokta operasyonda çatışma çıktı. Yaşanan silahlı çatışma sonrasında M-16 tüfeğiyle ateş açan bir terörist etkisiz hale getirildi. Bölgede, komandolar tarafından arazi arama tarama faaliyetleri devam ederken, teröristin 24 Aralık'ta 2 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyondan kaçan terör örgütü üyesi olduğu değerlendirildi.
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Jandarma ve MİT’ten ortak operasyon
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