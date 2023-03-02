Selçuk Bayraktar: 520 adetlik konteyner kent çalışmalarımız devam ediyor

Yapılan çalışmalarda gelinen son durumu sosyal medya hesabından paylaşan Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar "Kardeşlerimizin geçici barınma ihtiyacını karşılamak üzere Kahramanmaraş'ta inşasına başladığımız 520 adetlik Baykar Konteyner Kent çalışmalarımız hızla devam ediyor. Konteyner kentimiz inşallah 20 gün içerisinde tamamlanmış olacak.Yaşadığımız acıları birlikte aşacağız!" İfadelerini kullandı.

20 GÜN İÇİNDE FAAL HALE GELECEK

Bayraktar "Şu anda 158 konteynerımız yerine yerleştirilmiş durumda. Alt yapı ile ilgili çalışmaların hepsi bitmiş değil. Su tesisatı bunun yanında elektrik tesisatı gibi bağlantılar yapıldı ama henüz alt yapının tümü tamamlınmış değil. İnşallah 20 gün içinde yavaş yavaş burası faal hale gelmeye başlayacak" dedi.