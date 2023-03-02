Uzmanlar uyardı: İzmir’de kuraklık sinyali! Su seviyesi düşünce ortaya bu görüntüler çıktı





DİĞER BARAJLARIN SU SEVİYELERİNDE DE DÜŞÜŞ VAR

İzmir'in diğer barajlarındaki son durum hakkında bilgi veren Alpsoykan, "Balçova Barajı'nda şu anda 3 milyon 143 bin metreküp suyumuz var, yüzde 39 doluluk oranı bulunuyor. Geçen sene ise 5 milyon 896 bin metreküp su vardı. Balçova Barajı'nda yaklaşık yüzde 35'lik bir düşüş söz konusu. Barajın beslediği bölgeler göz önüne alındığında hiç yağmur yağmazsa 150 günlük su mevcut. Çeşme Kutlu Aktaş Barajı'nda 7 milyon 566 bin metreküp suyumuz var. Aktif doluluğu ise yüzde 36. Geçen sene 14 milyon 700 bin metreküp su bulunuyordu. Aktif doluluk oranı yüzde 88'di. Yani hiç yağmur yağmazsa burada yaklaşık 450 günlük bir su var. Ürkmez Barajı'nda yaklaşık yüzde 50'lik bir düşüş var ancak bu barajda 500 günün üzerinde yetecek kadar su yer alıyor. Ürkmez Barajı'nda 4 milyon metreküp suyumuz var" diye konuştu.