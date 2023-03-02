Van'da TOKİ'nin inşa ettiği deprem konutları "güvenli liman" oldu

"BİRKAÇ KEZ DEPREM OLDU BU KONUTLARDA HİSSETMEDİK"

TOKİ konutlarında kalan Sakine Ödemiş de "Allah devletimize zeval vermesin. Van depreminden sonra buraya yerleştik. Sıcak bir yuvamız oldu. Bu evlerde güvenle kalıyoruz. Deprem döneminde evimiz yıkıldı ve zor günler yaşadık. Burada güven ve rahata kavuştuk." dedi.

Van depreminde evi yıkılan Halide Dağ ise o dönemde çok büyük acılar yaşadıklarını anlattı.

Kahramanmaraş depreminde yakınlarını kaybeden, evleri yıkılan insanların acılarını paylaştıklarını belirten Dağ, "Van depreminde evdekilerle dışarı kaçtık. Kerpiç evden geriye bir şey kalmadı. Önce çadıra ardından konteynerlere sonra da konutlarımıza kavuştuk. Bu evlerden çok memnunuz. Bu sene birkaç kez deprem oldu ama bu konutlarda hissetmedik. Gerçekten çok sağlam, burada güvendeyiz." ifadelerini kullandı.

SON DAKİKA: TOKİ Martta kazmayı vuruyor! 3+1 ve 105 metrekare daireler yapılacak: Bakan Kurum açıkladı