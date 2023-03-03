Akşener, 6’lı koalisyonu dağıttı! İYİ Parti’den istifalar başladı

AKŞENER'İN AÇIKLAMASI SONRASINDA İSTİFALAR BAŞLADI

Akşener'in koalisyonu dağıtması sonrasında İYİ Parti'den istifa ettiğini sosyal medyadan dile getirenler de oldu. Birçok kişi Akşener'e tepki olarak İYİ Parti'den istifa ettiğini gösteren ekran görüntüleriyle yorumlar da yaptı.