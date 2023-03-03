CHP Konak belediye binasıyla ilgili şok gerçek: Yemekhane olarak kullanılan kat kaçak çıktı

Türkiye'yi yasa boğan Kahramanmaraş merkezli depremlerde binlerce bina yıkıldı. Birinci derece deprem bölgesinde yer alan İzmir'de bulunan 1 milyon yapıdan yüzde 65'i kaçak ve olası bir depremde ilk yıkılacak binalar arasında yer alıyor. İzmir'in kalbi Konak ilçesinde belediye binasının kaçak katı tartışma konusu oldu.
AK Parti Konak İlçe Başkanı Mehmet Sait Başdaş, Basmane semti 9 Eylül Meydanı'nda yer alan CHP'li Konak Belediye Binası'nın yemekhane olarak kullanılan çatı katının kaçak olduğunu belirtti. Sait Başdaş sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Belediye kaçak kaç çıkarsa! Evet yanlış duymadınız. İzmir'in kalbi, medeniyetin beşiği Konak ilçemizde Konak Belediye Başkanlığının son katındaki yapı kaçak durumunda!
Gittiği her programda kendine methiyeler dizmeyi alışkanlık haline getiren, Konak'a bir çivi bile çakmayan, kendi belediye binasını yapmayı bile beceremeyen bir belediye başkanı bu kaçak yapı hakkında ne düşünüyor? İmar kirliliğine sebebiyet vermenin suç olduğunu bilmiyor mu? Sayın Batur! Kentsel dönüşümle ilgili bir adım atmadığınız gibi şu an kullandığınız belediye binasının son katı da kaçak yapı! Belediye Başkanlığını başaramadığınız gibi mimarlığınızın da ne kadar başarılı olduğu çok belli! Size tavsiyem yıkımlara önce kendi evinizden başlayın!" dedi.