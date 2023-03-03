CHP Konak belediye binasıyla ilgili şok gerçek: Yemekhane olarak kullanılan kat kaçak çıktı

Gittiği her programda kendine methiyeler dizmeyi alışkanlık haline getiren, Konak'a bir çivi bile çakmayan, kendi belediye binasını yapmayı bile beceremeyen bir belediye başkanı bu kaçak yapı hakkında ne düşünüyor? İmar kirliliğine sebebiyet vermenin suç olduğunu bilmiyor mu? Sayın Batur! Kentsel dönüşümle ilgili bir adım atmadığınız gibi şu an kullandığınız belediye binasının son katı da kaçak yapı! Belediye Başkanlığını başaramadığınız gibi mimarlığınızın da ne kadar başarılı olduğu çok belli! Size tavsiyem yıkımlara önce kendi evinizden başlayın!" dedi.