CHP’li vekilden Akşener’e olay gönderme: Nammussuza, halden bilmez kahpe yalana

"SENİ, ANLATABİLMEK SENİ, NAMUSSUZA HALDAN BİLMEZ, KAHPE YALANA"

Orhan Sarıbal, sosyal medya hesabından Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafını paylaşarak İYİ Parti'ye çok ağır sözlerle yüklendi. Sarıbal, paylaşımında "Seni, anlatabilmek seni. İyi çocuklara, kahramanlara, Seni, anlatabilmek seni, Namussuza, haldan bilmez, Kahpe yalana." ifadelerine yer verdi.