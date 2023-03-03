İBB’den kaçak inşaat: Basit onarım tabelası altında izinsiz, ruhsatsız...

Adalar Belediyesi bir skandala daha imza attı! Büyükada'da daha önce Kartal Belediyesi tarafından dinlenme tesisi olarak kullanılan Tarım ve Orman Bakanlığı'na ait alan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki BELTUR tarafından bakanlıktan 2020 yılında kiralandı.

Beltur tarafından işletilen restoran bölümünün tamamen yıkıldığı ve yeniden inşaata başlandığı görüldü. Adalar Belediyesi tarafından 'Basit onarım ve tadilat' tabelasının asıldığı alanın ise Doğal Sit alanında kaldığı ve inşa faaliyet için Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan izin, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan da ruhsat alınmadığı iddia edildi.

'Basit onarım ve tadilat' tabelasının asıldığı inşaat alanında, ekiplerin iş makineleriyle çalışmalarına devam ettiği, kolonların atıldığı ve katların çıkıldığı görüldü.

'ADALAR BELEDİYESİ'NE ARTIK BİR BAKSINLAR'

Ozan Narman isimli bir vatandaş, "Tadilat ruhsatıyla kocaman inşaat yapıyorlar. Adanın geneli bu durumda, deprem dinlemiyorlar, insanların can güvenliğini dinlemiyorlar. Her taraf kaçak inşaat doldu. Biz bu kaçak inşaatlardan çok korkuyoruz.

Gelsinler Adalar Belediyesi'ne artık bir baksınlar. O alana düğün salonu yapılacak. Mimoza ağaçları vardı orada, onlar da kaybolmuş. Çevre tahribatı da yapıyorlar" dedi. Öte yandan, dün Büyükada'ya giden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da kaçak inşaat alanında incelemelerde bulunarak, çalışmalar hakkında bilgi aldığı öğrenildi.