Haberler Gündem Haberleri MHP'den çarpıcı Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener mesajı: Unutmayınız bir kere satan yine satar
Giriş Tarihi: 3.3.2023 19:56 Son Güncelleme: 3.3.2023 20:01

MHP'den çarpıcı Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener mesajı: Unutmayınız bir kere satan yine satar

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı çıkarak Altılı koalisyonu dağıttı. Bu durumun ardından her iki parti tarafından birbirinden sert açıklamalar geldi. Öte yandan Meral Akşener'in  İYİ Parti'yi kurmak için ayrıldığı MHP'den Altılı Koalisyon kriziyle ilgili açıklamalar var. MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin "Unutmayınız bir kere satan yine satar. Vefasızlık imansızlıktır, ihanete iltifat ve ihtiramdır." sözlerini hatırlattı. MHP İstanbul milletvekili Arzu Erdem ise "MHP’ye ihaneti teşvik eden ve hatta vekillerini bile peşkeş çeken Kılıçdaroğlu tarihi bir şamar yedi" dedi.

MHP’den çarpıcı Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener mesajı: Unutmayınız bir kere satan yine satar

Altılı Koalisyon en sonunda adayın açıklanacağı toplantıyı gerçekleştirdi ama olanlar oldu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendi adaylığını sunduğu masadan istediği desteği bulamadı. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener hem Kılıçdaroğlu'nun adaylığına rest çekti. Hem de Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu isimlerini açık açık önerdi.

MHP'DEN ÇARPICI MESAJLAR!

Bu yaşananların ardından her iki partililer sosyal medya üzerinden birbirlerine hakarete varan ifadeler kullanmaya başladı. Diğer yandan MHP'den Altılı Koalisyon kriziyle ilgili çarpıcı açıklamalar geldi.

"BİR KERE SATAN YİNE SATAR"

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin İYİ Parti ve Meral Akşener ile ilgili daha önce yaptığı tespiti ve sözleri hatırlattı. Büyükataman sosyal medya üzerinden Bahçeli'nin "Unutmayınız bir kere satan yine satar. Vefasızlık imansızlıktır, ihanete iltifat ve ihtiramdır." sözlerini hatırlattı.

"KILIÇAROĞLU TARİHİ ŞAMAR YEDİ"

MHP İstanbul milletvekili Arzu Erdem ise "MHP'ye ihaneti teşvik eden ve hatta vekillerini bile peşkeş çeken Kılıçdaroğlu tarihi bir şamar yedi! O zaman söylemiştik, yine söylüyoruz: İmanla yapılan ihanetle yıkılmaz!" ifadelerini kullandı.

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MHP'den çarpıcı Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener mesajı: Unutmayınız bir kere satan yine satar
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