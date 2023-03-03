MHP’den çarpıcı Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener mesajı: Unutmayınız bir kere satan yine satar

MHP'DEN ÇARPICI MESAJLAR!

Bu yaşananların ardından her iki partililer sosyal medya üzerinden birbirlerine hakarete varan ifadeler kullanmaya başladı. Diğer yandan MHP'den Altılı Koalisyon kriziyle ilgili çarpıcı açıklamalar geldi.

"BİR KERE SATAN YİNE SATAR"

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin İYİ Parti ve Meral Akşener ile ilgili daha önce yaptığı tespiti ve sözleri hatırlattı. Büyükataman sosyal medya üzerinden Bahçeli'nin "Unutmayınız bir kere satan yine satar. Vefasızlık imansızlıktır, ihanete iltifat ve ihtiramdır." sözlerini hatırlattı.

"KILIÇAROĞLU TARİHİ ŞAMAR YEDİ"

MHP İstanbul milletvekili Arzu Erdem ise "MHP'ye ihaneti teşvik eden ve hatta vekillerini bile peşkeş çeken Kılıçdaroğlu tarihi bir şamar yedi! O zaman söylemiştik, yine söylüyoruz: İmanla yapılan ihanetle yıkılmaz!" ifadelerini kullandı.