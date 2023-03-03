Son dakika: Kemal Kılıçdaroğlu’ndan Meral Akşener’e videolu yanıt! HDP’ye davet

Son dakika... CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından paylaştığı videoyla adaylığına karşı çıkan Meral Akşener'e "Sofrayı daha da büyüteceğiz" diyerek mesaj verdi. Kılıçdaroğlu ayrıca HDP'ye isim vermeden davet gönderdi.

Kılıçdaroğlu "Sofraya bu oturmasın o oturmasın demeyeceğiz. Birilerini hor göremeyiz. Bu sofrada siyasi oyunlar olmamalı. Sofrayı daha da büyüteceğiz. Sofra bu ilkelerle kuruldu, kalkan da bu nedenle kalkacaktır. İttifak'ın içindeki diğer ortaklar kimseye hakaret etmiyor. İttifak içinden oy devşirmeye çalışmıyor. Sürekli aynı oyunlar. Biz ülkeyi siyasal oeprasyonlarla yönetmeye talip olmayacağız. Bu saatten sonra değişmem." ifadelerini kullandı.