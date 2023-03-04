ABD Sahra hastanesi kuruldu! “Böyle bir afetin ortasında Türk yetkililer muhteşem bir iş çıkarıyorlar”

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin 11 ilde büyük yıkıma yol açmasının ardından uluslararası yardımlar Türkiye'ye ulaşmaya devam diyor. ABD ordusu, içerisinde 100 yatak, acil servisi ve iki ameliyat odası olan sahra hastanesini, Sağlık Bakanlığı'nın belirlediği Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi bahçesine kurum işi tamamlandı. ABD Deniz piyadeleri ve Hava kuvvetlerine bağlı askerler hastanenin kurulumunu 5 günde hazır hale getirdi. Tesisteki cihazların kullanım sürecinin öğrenilmesini ardından, Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı'na devredilecek.
YIKIM ÇOK BÜYÜK OLDUĞUNU ARLATTILAR
ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı(USAID) Afet MÜdahale Ekibi(DART) Başkanı Stephen Allen, yıkımları görmediğini ancak arkadaşlarını Adıyaman'daki yıkımın çok ağır olduğunu söylediğini kaydetti. Yüzyılın felaketini ardından Türkiye'nin ve Sağlık Bakanlığını muhteşem bir iş çıkarmaya devam ettiğini de belirten "Adıyaman'daki yıkımı arkadaşlarımız anlattı. Çok ağır bir yıkım olduğunu söylediler. Türk hükümeti devleti çalışmalarla ışığa doğru ilerliyor.
ABD Uluslarası Kalkınma Ajansının rolü, bu tür afetler olduğunda ABD Hükümeti'nin bütün birimlerini koordine ediyor. Depreme müdahale etmeye çalışan organizasyonları, kurumlara fon da sağlıyoruz. Aynı zamanda ABD Savunma Bakanlığı birimleri ile de koordineli halde çalışıyoruz ki daha etkin biçimde yanıt verdik. Türk hükümeti ile koordineli olarak elimizdeki malzemeleri çeşitli yerlere dağıttık. Böyle bir afetin ortasında bile Türk Sağlık Bakanlığı yetkileri muhteşem bir iş çıkarıyorlar. Tüm ekipleriyle etkin bir şekilde çalışıyorlar. Ülkenize böyle yardım etmeye çalışırken, bizim için sizlere yardım etmek büyük bir onur" diye konuştu.
SAĞLIK BAKANLIĞINA DEVREDECEĞİZ
ABD Deniz Kuvvetleri'nden Yarbay Jeffrey Castiglione ile birlikte 5 günde hastaneyi kullanıma hazır hale getirdi. Hatay'a Sahra Hastanesi'ni kurmak için geldiklerini belirten Yarbay Castiglione, "Buraya Türk Sağlık Bakanlığı'nın talebi üzerine geldik ve ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı ile koordineli biçimde çalışıyoruz. Bu Sahra Hastanesi'nin 100 yatak kapasitesi olacak. İçerisinde pediatri gibi özel birimler ve acil odası bulunacak bu Sahra Hastanesi'nin. Hastanenin kurulumu bittikten sonra Türk Sağlık Bakanlığı'na devredeceğiz" dedi.