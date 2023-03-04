ABD Sahra hastanesi kuruldu! “Böyle bir afetin ortasında Türk yetkililer muhteşem bir iş çıkarıyorlar”

ABD Uluslarası Kalkınma Ajansının rolü, bu tür afetler olduğunda ABD Hükümeti'nin bütün birimlerini koordine ediyor. Depreme müdahale etmeye çalışan organizasyonları, kurumlara fon da sağlıyoruz. Aynı zamanda ABD Savunma Bakanlığı birimleri ile de koordineli halde çalışıyoruz ki daha etkin biçimde yanıt verdik. Türk hükümeti ile koordineli olarak elimizdeki malzemeleri çeşitli yerlere dağıttık. Böyle bir afetin ortasında bile Türk Sağlık Bakanlığı yetkileri muhteşem bir iş çıkarıyorlar. Tüm ekipleriyle etkin bir şekilde çalışıyorlar. Ülkenize böyle yardım etmeye çalışırken, bizim için sizlere yardım etmek büyük bir onur" diye konuştu.