Akşener, Kılıçdaroğlu’nun adaylık dayatmasına rest çekti: 6’lı masa dağıldı

CHP, İyi Parti, DEVA Partisi, Gelecek Partisi, Saadet Partisi ve Demokrat Parti'nin bir araya gelerek oluşturduğu 6'lı Masa'nın ortak cumhurbaşkanı adayı çıkarmak için aylardır yaptığı görüşmeler fiyaskoyla sonuçlandı. Önceki gün adaylarını açıklamak üzere 12. kez bir araya gelen 6'lı Masa'dan aday yerine kriz çıktı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına 4 parti lideri yeşil ışık yakarken, Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı çıkan İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener sonunda masaya restini çekti.Akşener dün Genel İdare Kurulu üyeleriyle bir araya geldiği toplantının ardından basın toplantısı düzenledi. Akşener, gelinen noktada, İyi Parti'nin bir kıskaca alındığını ve dayatmaya mecbur bırakıldığını ancak buna boyun eğmeyeceklerini söyledi. Gerçekleştirilen 6'lı Masa toplantısında 5 siyasi partinin, Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını dile getirdiğini kaydeden Akşener, "Biz de İyi Parti olarak 3 yılı aşkın bir süredir sokaklarda, dükkânlarda ve meydanlarda, sıklıkla duyduğumuz, milletimizin yoğun bir teveccüh gösterdiğine hemen her yerde şahit olduğumuz ve yapılan tüm kamuoyu araştırmalarında da uzun süredir Sayın Erdoğan'a karşı açık ara kazandığını gördüğümüz 2 ismin adaylığı konusunda görüşümüzü beyan ettik. Bu 2 isim; Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı'mız Sayın Mansur Yavaş ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'mız Sayın Ekrem İmamoğlu'ydu" dedi.Aday belirleme sürecinin sağlıklı yönetilmesi için her siyasi partinin ayrı ayrı belirleyeceği araştırma şirketlerinin yapacağı çalışmalar ışığında ortak cumhurbaşkanı adayının belirlenmesini de önerdiklerini belirten Akşener, "Ancak maalesef bu görüş ve önerilerimiz, masadaki paydaşlar tarafından kesin bir biçimde reddedildi. Yani milletimizin haklı beklentilerini, masanın kararlarına yansıtma çabamız reddedildi ve 6'lı Masa'nın son toplantısında tırnak içi bir anlayışa varıldı. Bu vesileyle anlamış olduk ki şahsi hırslar, Türkiye'ye tercih edilmiştir. Anlamış olduk ki kişisel ajandalar uğruna, mübah sayılan kuyruklu yalanlar milletin kazandığı bir büyük hakikate tercih edilmiştir. Anlamış olduk ki yenilgi yenilgi büyüyen küçük hesaplar, 85 milyonun kazandığı kutlu bir zafere tercih edilmiştir" diye konuştu.Akşener, "Yeri geldi, parti çıkarlarımızı göz ardı edip milletimiz için fedakârlık ettik. Bıkmadan, usanmadan, vazgeçmeden konuştuk, anlattık, dinlettik, gösterdik. Ancak ne yazık ki olmadı. Üzülerek söylüyorum ki geldiğimiz son noktada dün itibarıyla 6'lı Masa artık millet iradesini, kararlarına yansıtma kabiliyetini kaybetmiştir. Milletin ortak iyiliği için iyi niyetlerle oturduğumuz 6'lı Masa, artık potansiyel adayların tartışıldığı bir ortak akıl platformu olmaktan çıkmıştır. Tek bir adayın tasdiki için çalışan, bir noter masasına dönüşmüştür. Biz bu noter masasında olmayacağız" dedi.İyiParti lideri Akşener, konuşmasının son bölümünde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na da cumhurbaşkanı adayı olma çağrısında bulunarak, "Siz bu milletin iradesiyle seçildiniz. Milletimiz, sizleri sevdi, bağrına bastı ve bugün de çok kritik bir kırılmanın eşiğinde, sizi göreve çağırıyor. Bu vazife yepyeni bir sayfa açma vazifesidir. Bu reddedilemez bir vazifedir" dedi. Bu açıklamanın ardından Ankara'da bir araya gelen İmamoğlu ve Yavaş ise Akşener'in çağrısını reddetti. Yavaş, Twitter paylaşımında, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun iradesi dışında hareket etmeyeceğini tekrarladı. İmamoğlu da Yavaş gibi Millet İttifakı'na destek verirken, birlik ve beraberlik mesajı verdi.CHPGenel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İyi Parti lideri Akşener'in açıklamalarına ilişkin yaptığı ilk değerlendirmede, "Hiç meraklanmayın bütün taşlar yerine oturacak. Yolumuza devam ediyoruz" dedi. Daha sonra yayınladığı videolu mesajda ise isim vermeden HDP'yi masaya davet eden Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti: "Ben bu saatten sonra değişmem. Ben birleştiririm, birleştirmeye de devam edeceğim. Türkiye'nin bütün renklerini birleştire birleştire kazanmak için yola çıktık. Soframız böylece gittikçe genişledi. Sofra büyümek zorunda, bunu da kimse durduramaz. Umudum niçin bir araya geldiğimizin farkındalığıyla sakin olmamız, bu sofraya herkesi davet etmemizdir. Türkiye'nin tüm vatandaşları bu sofraya davetli olacak."