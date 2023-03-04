EmineErdoğan'ı Gaziantep Nurdağı'ndaki konteyner kentte misafir eden Atmaca Ailesi duygularını SABAH'a anlattı.Emekli öğretmen Süleyman Atmaca: Bana nereden emekli olduğumu sordu. 'Öğretmen emeklisiyim' deyince, 'Eli öpülesi öğretmenlerimiz, iyi ki varsınız' dedi. Yıllardır önemli konuları unutmamak için anı defter tutuyordum. Siyasiler, bakanlar, belediye başkanları ve önemli kişilerle görüştüğümde mutlaka o defterime not alırım. Emine Hanım benim o anı defterimi de o günün tarihiyle imzaladı.Çok sıcakkanlı bir hanımefendi. Ziyaretinden dolayı çok mutlu olduk. Allah devletimizden binlerce kez razı olsun. Devletimiz bizi yalnız bırakmadı. Konteyner kente yerleştik. Henüz 3 aylık evli olan oğlum ve gelinim de üst katımızda oturuyordu. Altınları, çeyizleri, anıları ve hayalleri enkazda kaldı. Kendi binalarının enkazı altında kalan kızım ve 2 torunum ise hayatlarını kaybetti" dedi. Gelin Dilek Atmaca ise "Devletimiz sayesinde sıcacık bir yuvamız oldu" dedi.