Güvenli şehirlerin harcı bilim ve vizyon

Türkiye'nin afetlere daha hazırlıklı ve dirençli hale getirilmesi için oluşturulan Türkiye Ulusal Risk Kalkanı Modeli'nin ilk toplantısı dün İstanbul Dolmabahçe'de gerçekleştirildi. Programda Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın hazırladığı 8 dakikalık bir sunum yapıldı. Ardından uzmanlar 5'er dakikalık sunumlar gerçekleştirdi. Başkan Erdoğan, toplantının açılışında ve kapanışında özetle şunları kaydetti:14 milyon insanımızın hayatını doğrudan etkileyen, 3.5 milyonunun ülkemizin diğer yerlerine göç etmesine yol açan bu depremin yaralarını sarmak için gece gündüz çalışıyoruz. Arama kurtarma işlemlerini, enkaz kaldırma faaliyetleri, onu da yeniden inşa ve ihya çalışmaları takip ediyor. Hasar tespit çalışmaları bitince şehirlerimizde yapacağımız yeni konutların ve köy evlerinin sayıları netleşecek.Yatay mimariden taviz vermeyeceğiz. TOKİ'nin inşa edeceği konutlar zemin artı 3 veya 4 katlı, 3 oda bir salon olarak yapılarak hak sahiplerine verilecektir. Yerinde ihya edilebilecek alanlarda da düşük yoğunluk, düşük kat ve güvenlik önceliğimiz olacaktır. Elbette yeni yerleşim yerlerini belirlerken bilim insanlarımızın, mimarlarımızın, mühendislerimizin, şehir plancılarımız ve onlarla birlikte yöre halkının görüşlerine göre hareket ediyoruz. Şüphesiz aslolan sizlerin değerlendirmeleri, analizleri, tespitleri, teklifleridir. Ancak acil işleri yaparken ülkemizi daha bütüncül bir afet hazırlığı ve yönetimi sistemine kavuşturacak vizyonu da ihmal etmemek gerekiyor.Toplantımızın gayesi ülkemizi Türkiye Ulusal Risk Kalkanı Modeli olarak tasavvur ettiğimiz işte böyle bir perspektife kavuşturacak sürecin fikri zeminini oluşturmaktır. Bu yaklaşımı oluştururken Türkiye'nin karşı karşıya bulunduğu afet kavramı altında toplanabilecek tüm tehlike ve tehditleri birlikte değerlendirmeliyiz.Deprem bunlardan biridir. Aynı şekilde sel, yangın, heyelan, kuraklık gibi diğer doğal afetleri de buna eklemeliyiz. Yetmez, salgın hastalıktan teröre, sığınmacı akınlarından ekonomik krizlere diğer unsurları da buna ilave etmeliyiz. Jeopolitiğin dayattığı terör, savaş, sosyal kaos gibi hususları da hesaba katmalıyız.Tarihimizin en ağır can kayıplarından biri olan 6 Şubat depremlerini, afetler konusunda yeni bir miladın başlangıcı haline getireceğiz. İlk yapacağımız işlerden biri, Cumhurbaşkanlığı bünyesinde 9 olan politika kurullarına 10'uncu olarak Afet Yönetimi Politikaları Kurulu'nu eklemek. Türkiye'yi, dünyanın afetlere karşı en hazırlıklı ve en hızlı tepki veren ülkesi haline getirmekte kararlıyız.Şu an için yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı 214 bin ağır hasarlı binada 608 bin bağımsız bölüm belirledik. Bu kadar büyük bir yıkım karşısında hayatı süratle normalleştirmek için temel ihtiyaçlarını karşıladık.Yeni yerleşimleri planlarken şehirlerimizin yönünü mümkün olduğu kadar ovalardan dağlara zemini sağlam yerlere döndürüyoruz. Kadim şehir yerleşimlerimizi ise tarihi ve kültürel varlıklarımızı da yaşatacak, aynı zamanda afetlere karşı güçlendirecek bir anlayışla ihya etmeyi hedefliyoruz.Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, AFAD Başkanı Yunus Sezer, TOKİ Başkanı Ömer Bulut, AFAD Deprem Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Naci İnci, Galatasaray Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ertuğrul Karsak, İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Gülfettin Çelik, İstanbul Teknik Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Kumral, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörü Prof. Dr. Nuri Aydın, Marmara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kurt, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Handan İnci Elçi, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl, Türk Alman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cemal Yılmaz, Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tamer Yılmaz, Türk Japon Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bekir Sami Yılbaş, Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak toplantıya katılan isimler oldu.